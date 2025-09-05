7 potcijenjenih krimića sa ocjenom preko 90%

Dobrih "krimića" nikad dosta, a mi smo izdvojili prijedloge koji nisu uvijek na "radaru", iako zaslužuju

Izvor: printscreen/youtube/netflix, printscreen/youtube/HBO, printscreen/youtube/krsk krsk

Ne znamo za vas, ali mi dobru krimi seriju retko kada propuštamo i uvijek smo u potrazi za novim ostvarenjima, naročito onim koji se provuku ispod radara, a imaju dobru priču, što, uostalom, pokazuju i ocjene.

Iako Rotten umije da zavara, ostvarenja koja smo izdvojili zaista su opravdala kritike, iako su bila potcenjena, a mi garantujemo da će vas mnoge serije, poput "Kastanjemanden" ("Chesnut Man") u kom glavnu ulogu igra sjajna glumica srpskog porijekla Danica Ćurčić ili pak "Dear Child" držati na iglama do posljednje "klapne":

The Sinner (2017–2021)

Rotten Tomatoes: 92%

The Sinner trejler Izvor: YouTube

Ako tražite seriju koja ne igra na kartu klasičnog "ko je ubica", već "zašto je došlo do zločina", onda ste na pravom mjestu. "The Sinner" nas je iznenadio dubinom i atmosferom koja se uvlači pod kožu. Svaka sezona donosi novu misteriju i tjera vas da kopate zajedno sa detektivom Ambrouzom, dok otkrivate najmračnije tajne ljudske psihe.

O čemu se radi?

Svaka sezona prati drugačiji slučaj u kome naizgled obični ljudi počine stravične zločine bez jasnog motiva. Detektiv Hari Ambrouz neumorno kopa po njihovim životima, otkrivajući traume i skrivene istine koje su ih navele na užasne postupke. Serija istražuje najmračnije strane ljudske psihe i pitanje – zašto ljudi ubijaju?

The Chestnut Man (2021)

Rotten Tomatoes: 93%

The Chesnut Man Izvor: YouTube

Priznajemo - kad je riječ o ovoj seriji, prišli smo joj sa stavom "jao, još jedan pokušaj krimića, već viđeno". Međutim, nije trebalo mnogo da nas obori s nogu. Glavna uloga pripala je pretalentovanoj Danici Ćurčić, i garantujemo da će vas serija držati na ivici sve do otkrivanja krivca.

O čemu se radi?

U mirnom predgrađu Kopenhagena pronalazi se tijelo žene, a pored nje stoji čudan mali lutak napravljen od kestena. Ispostavlja se da je to trag u istrazi nestale djevojčice povezane sa moćnom političkom porodicom. Napeta nordijska misterija koja kombinuje brutalne zločine i političke intrige.

Unbelievable (2019)

Rotten Tomatoes: 97%

Unbelievable | Official Trailer Izvor: YouTube

Pripremite se na emocije – jer ovo nije samo krimi drama, već priča koja ostavlja gorak ukus istine. "Unbelievable" nas je kupio ozbiljnošću i načinom na koji pokazuje koliko sistem umije da zakaže. Nije laka za gledanje, ali je definitivno serija koju ćete dugo pamtiti.

O čemu se radi?

Djevojka prijavljuje silovanje, ali policija joj ne vjeruje i prisiljava je da povuče iskaz. Godinama kasnije, dvije detektivke povezuju njen slučaj sa nizom drugih napada i kreću u potragu za serijskim predatorom. Potresna, istinita priča o tome koliko sistema može da iznevjeri žrtvu.

Landscapers (2021)

Rotten Tomatoes: 98%

Landscapers trailer Izvor: YouTube

Rijetko kada zločin bude ispričan na ovako nekonvencionalan način. Serija osvoja svojom estetikom i gotovo nadrealnom atmosferom, koja čini da priča izgleda kao mješavina ljubavne bajke i horora. Olivija Kolman i Dejvid Tjulis briljiraju, a vi ćete se stalno pitati – da li je ovo priča o zločinu ili o ljubavi koja ide predaleko?

O čemu se radi?

Naizgled običan bračni par iz Velike Britanije skriva jezivu tajnu – dvoje ljudi ubijeni su i zakopani u njihovom dvorištu. Priča se gradi kroz njihov odnos, ljubav i iluzije koje su stvorili da opravdaju svoje postupke. Način na koji je serija snimljena čini da zločin izgleda skoro nadrealno i filmski poetično.

Dear Child (2023)

Rotten Tomatoes:100%

Dear Child, trejler Izvor: YouTube

Još jedno ostvarenje koje nas je potpuno ostavilo bez teksta. Sam početak je nešto sporiji, i drznućemo se da kažemo - ne pretjerano obećavajući. Ali, kako smo lako mogli da se prevarimo da nismo nastavili da gledamo. Definitivno jedan od favorita sa obrtom koji nas je ostavio bez teksta.

O čemu se radi?

Nakon misteriozne nesreće, u bolnici se pojavljuje žena sa dvoje djece, a uskoro postaje jasno da iza toga stoji mnogo mračnija priča. Ispostavlja se da su godinama živeli potpuno izolovani, u strogo kontrolisanom okruženju gde su svaka pravila i pokreti bili propisani. Kako policija pokušava da rekonstruiše šta se tačno dešavalo u toj kući užasa, otkriva se i nestanak koji je već dugo na listi nerazjašnjenih slučajeva. Serija majstorski kombinuje triler i psihološku dramu, ostavljajući gledaoce u stalnoj napetosti – da li je istina ikada onakva kakvom se na prvi pogled čini?

Giri/Haji (2019)

Rotten Tomatoes: 100%

Giri / Haji | Official Trailer Izvor: YouTube

Na prvu loptu rekli bismo – "još jedna kriminalistička serija o jakuzama". Ali "Giri/Haji" nam je dokazao da ume da iznenadi. Ne samo da je stilizovan i vizuelno upečatljiv, već spaja akciju, dramu i emociju na način koji vas vuče da gledate dalje. Savršen spoj istočnog i zapadnog pripovedanja, sa likovima koji ostaju u sjećanju.

O čemu se radi?

Japanski detektiv odlazi u London u potrazi za bratom, osumnjičenim za ubistvo i povezanost sa jakuzom. Dok balansira između porodične odanosti i policijskog zadatka, upada u svet kriminala gde se sudaraju kulture i moralne dileme. Serija majstorski spaja triler, dramu i intimnu priču o porodici.

The Innocent (2021)

Rotten Tomatoes: 100%

The Innocent Izvor: YouTube

Briljantan psihološki triler koji se zasniva na razradi likova, sa složenim i višeslojnim glavnim junakom u centru priče, preporuka kao vrata!

O čemu se radi?

Jedna greška mijenja cieli život mladog Matija, koji nakon slučajnog ubistva pokušava da izgradi novi početak. Kada mu supruga iznenada nestane, ponovo upada u mrežu laži, misterija i mračnih tajni iz prošlosti. Serija je puna neočekivanih obrta i napetih trenutaka koji stalno preispituju ko je zapravo nevin, a ko skriva najmračnije namjere.