Iznenada preminuo legendarni pjevač čuvene rok grupe: Fanovi i muzički svijet u nevjerici

Izvor mondo.rs
0

Džon Lodž, basista, frontment i autor pjesama čuvene rok grupe "The Moody Blues", preminuo je u 82. godini.

Umro Džon Lodž Izvor: Instagram printscreen / johnlodgemusic

Svjetska muzička scena zavijena je u crno, Džon Lodž, basista, frontmen i autor pjesama čuvene rok grupe "The Moody Blues", preminuo je u 82. godini.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je porodica, navodeći da je otišao iznenada i neočekivano.

Rođen 20. jula 1943. godine u Erdingtonu, Birmingham, Lodž se pridružio "The Moody Blues" 1966. nakon povlačenja originalnog basiste. Tokom decenija, pisanjem i izvođenjem, postao je neizostavni stub benda, poznat po svom karakterističnom falsetu i emotivnim tekstovima. 

U 2018. godini, Lodž i ostatak benda uvedeni su u Rock and Roll Hall of Fame, što je potvrda njihovog velikog uticaja na istoriju rock muzike. Osim sa bendom, imao je uspješnu solo karijeru i bio je cijenjen autor i producent.

Njegove slike pogledajte u galeriji:

Porodica je zamolila da se poštuje privatnost u ovom teškom trenutku. Ipak, brojni muzičari, kolege i obožavaoci širom sveta već odaju počast njegovom životu i delu.

Džon Lodž ostavlja za sobom neizbrisiv trag u muzici, njegove pjesme i melodije žive dalje.

(Srbija Danas / MONDO)

Tagovi

muzičari in memoriam

