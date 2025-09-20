logo
Muzičar iz filma "Ko to tamo peva" danas vozi autobus GSP-a: Anegdota sa snimanja će se pamtiti zauvijek

Autor Marina Cvetković
0

Film "Ko to tamo peva" važi za jedno od kultnih ostvarenja domaće kinematografije, a ljudi gotovo sve replike znaju napamet.

Dečak koji svira u filmu Ko to tamo peva radi kao vozač GSP-a Izvor: YouTube/ RED METALIC SATSUMA 224HP

Nenad i Miodrag Mića Kostić u ovom filmu su se pojavili kao muzičari koji su otpevali pjesmu "Sviće zora", odnosno "Za Beograd".

Mića je i danas aktivan muzičar, svira harmoniku i nastupa na svadbama i svim drugim veseljima. On je svojevremeno ispričao da ga ljudi prepoznaju, i da mu često traže da otpjeva pjesmu iz filma "Ko to tamo peva".

"Bar dva-tri puta tokom noći traže mi da to pevam. Ne smeta mi to, ipak sam zbog te pesme prepoznatljiv", rekao je on svojevremeno za domaće medije.

Sa druge strane, Nenad Kostić danas radi kao vozač GSP-a na liniji 17. Rekao je da ga putnici nerijetko prepoznaju, ali i da je u vrijeme snimanja kultnog filma bio veoma mlad, te da nije ni bio svjestan toga u kakvom projektu učestvuje niti šta znači popularnost.

Izvor: RTS printscreen

"Prvi novac otišao je mami i tati. Počeli su kuću da grade, pa su iskoristili za to. Prva premijera je bila u bioskopu Kozara, a ja sam ulaznice dao razrednom starješini i nastavnicima koji su mi predavali", ispričao je Nenad, prenosi Blic.

Prisjetio se i snimanja kada je u jednoj sceni morao da zaplače, a suze nikako nisu htjele da mu krenu.

"Šijan je rekao Bati da mi udari dva šamara da bih zaplakao, tako je i bilo. Pa sam pobegao sa snimanja", istakao je on i objasnio da su ga jedva vratili i nagovorili da završi snimanje. Tačnije, Bata Stojković mu je kupio bombonjeru u znak izvinjenja.

(Blic / MONDO)   

