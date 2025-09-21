logo
Preminuo poznati srpski muzičar: Dejan Cukić se oprostio emotivnom objavom

Preminuo poznati srpski muzičar: Dejan Cukić se oprostio emotivnom objavom

Autor Marina Cvetković
0

Muzička scena danas tuguje zbog smrti Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih bendova.

Preminuo srpski bubnjar: Svirao za više bendova Izvor: Instagram printscreen / bata_predrag

Muzička scena tuguje zbog smrti Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih bendova.

Od njega se juče emotivno oprostio njegov dugogodišnji prijatelj i kolega, muzičar Dejan Cukić.

"Danas nas je napustio jedan od najbližih prijatelja koje sam ikada imao… Predrag Bata Jakovljević. Bili smo zajedno u grupi Tilt, a potom i u Bulevaru. Posle toga je radio sa Žanom, Viktorijom, Divljim anđelima, Zambom… Poslednje što smo zajedno uradili bila je pesma ‘Ti si moj brat’. Tekst sam posvetio Bati, a on je odsvirao bubnjeve. Nemam reči… Najdublje saučešće porodici. Počivaj u miru, Batice", napisao je Dejan putem Instagrama.

Pogledajte još slika muzičara:

Jakovljević je tokom karijere bio cijenjen zbog svog doprinosa domaćoj muzičkoj sceni, sarađujući sa nekim od najpoznatijih izvođača i bendova na ovim prostorima.

Tagovi

muzičari in memoriam bubnjar

