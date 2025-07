Umro je jedan od najvećih: Čuveni muzičar napravio je ogroman hit koji su svi obožavali

U karijeri koja traje nekoliko decenija, imao je niz drugih uspješnih albuma.

Čak Manđione, slavni američki trubač i džez muzičar, preminuo je u 84. godini života, objavio je lokalni portal Rochester First iz njegovog rodnog grada Ročestera u Njujorku. Manđione je, prema službenim informacijama pogrebnog poduzeća Bartolomeo & Perreto, preminuo u snu 22. jula.

Rođen 1940. godine, Čak je od malih nogu bio okružen džezom. Učio je od najvećih, uključujući legendu Dizija Gillespija, koji je, kako je sam govorio, bio porodični prijatelj.

Zajedno s bratom Gapom osnovao je bend Jazz Brothers, a svirao je i s velikim imenima. Diplomirao je na poznatoj muzičkoj školi Eastman School of Music, gdje je kasnije predavao i vodio džez orkestar. Iako je dolazio iz "ozbiljnog" džeza, Čak je muziku približio široj publici. Njegov legendarni instrumental "Feels So Good" postao je ogroman hit krajem '70-ih i prešao granice žanrova.

U karijeri koja traje nekoliko decenija, imao je niz drugih uspješnih albuma, kao što su "Chase the Clouds Away" (1976) , „Children of Sanchez“ – koji je sadržao moćnu mješavinu džeza i latino ritmova i čak je korišćen kao zvučna podloga za istoimeni film iz 1978. godine. Potom su slijedili su „An Evening with Chuck Mangione“(1979), “70 Miles Young“( 1982), „Save Tonight for Me“ (1986), „The Hat's Back“ (1994), „The Feeling's Back“ (1999), između ostalih.

