Buran život Krisa Kornela: Borio se sa porocima i depresijom

Da je živ, čuveni muzičar Kris Kornel i nekadašnji frontmen benda "Audioslave" i "Soundgarden" proslavio bi 20. jula svoj 61. rođendan, no, sudbina je za njega imala drugačije planove

Izvor: printscreen/youtube/Audioslave

Kris Kornel, čuveni muzičar prepoznatljivog glasa, osvojio je srca miliona žena širom svijeta. Smatran jednim od najtalentovanijih rok pjevača svoje generacije, ostvario je i uspješnu solo karijeru prije nego što je tragično preminuo 18. maja 2017. godine.

Odrastao je u Sijetlu, u brojnoj porodici sa dva starija brata i tri mlađe sestre. Nakon razvoda roditelja u tinejdžerskim godinama, Kris i njegova braća i sestre odlučili su da uzmu majčino prezime.

Školovao se u katoličkoj školi, gdje su i počeli njegovi prvi muzički koraci. Već kao dijete pokazivao je interesovanje za muziku, a sa samo deset godina otkrio je Bitlse, koje je kasnije često isticao kao ključni uticaj na svoj vokalni stil.

Bio je samotnjak

Nije imao puno prijatelja, a sebe je opisivao kao samotnjaka. U tinejdžerskim godinama počeo je da se bori i sa depresijom, zbog koje je čitav život imao problema. Sa samo 12 godina počeo je da pije alkohol, a nije prošlo dugo prije nego što je otkrio i droge. Do 15. godine već se svakodnevno drogirao, a sve dok se potpuno nije posvetio muzici, bio je na rubu života zbog svojih zavisnosti.

Jednom prilikom rekao je da mu je majka spasila život kupivši mu bubnjeve, a upravo tada je počela njegova muzička karijera. Krenuo je da se druži s brojnim muzičarima, a 1984. godine sa prijateljima je pokrenuo bend "Soundgarden" koji je kasnije postao jedan od ključnih bendova u grunge pokretu.

Izvor: Andre Csillag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sarađivao je s brojnim kolegama, sa bendovima je proputovao čitav svijet i prodao više od 14 miliona albuma.

Jedan je od autora pjesme "You Know My Name", koja je 2006. objavljena kao naslovna numera za film o Džejmsu Bondu "Casino Royale", a zahvaljujući jednoj pjesmi bio je nominovan i za Zlatni globus.

Kris Kornel "You know my name" Izvor: YouTube

Njegov talenat osigurao mu je vojsku obožavatelja širom svijeta.

Privatni život

Vodio je i zanimljiv privatni život. S menadžerkom svog benda Suzan Silver počeo je da se zabavlja 1985. godine, a pet godina kasnije stali su pred oltar. Zajedno su dobili kćerku Lilian Džin, ali 2004. godine su se razveli.

S Viki Karajianis vjenčao se iste godine kada se i razveo od prve žene.

Zavisnost glavni problem

U svakoj vezi probleme su mu pravile njegove zavisnosti, a njegova je udovica nakon smrti ispričala da ga niko nije mogao izvući iz kandži svega osim njega samoga.

Kornela je tjelohranitelj pronašao bez svijesti 18. maja 2017. godine na podu kupatila njegove hotelske sobe u Detroitu, nakon što je iste večeri odradio nastup sa svojim bendom "Soundgarden". Prevezli su ga u bolnicu, ali mu nije mu bilo spasa.

Doktori su ga ubrzo proglasili mrtvim, a policija je istražila njegov slučaj. Iako u nekim izvještajima stoji da je preminuo tako što se objesio, drugi tvrde da ga je izdalo srce uslked svih lokekova koje je pio u kombinaciji sa alkoholom. Međutim, policija je svojevremeno dala izjavu da ništa nije sumnjivo u vezi njegove smrti.

(MONDO)