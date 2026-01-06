Ljuba Ninković je napisao najljepšu baladu: Moćna himna obilježila mnoga djetinjstva

Muzičar Ljubomir Ljuba Ninković preminuo je u 76. godini, a za preko šest decenija karijere napisao je brojne hitove koji su obilježili generacije
Vijest da je preminuo čuveni jugoslovenski muzičar, Ljubomir Ninković rastužila je javnost, ali i domaću scenu. Gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra", tokom karijere duge preko šest decenija, napisao je brojne numere koje su obilježile generacije, međutim, jedna pjesma posebno je odjeknula međ' nama koji smo odrastali osamdesetih i devedesetih.
Riječ je o hitu "S one strane duge" za koju je muziku radio upravo Ljuba Ninković.
Inače, ova pjesma nastala je 1990. kao himna dječijih prava, a riječ je o zajedničkom projektu Ljube Ninkovića, Vlade Aleksića i Milorada Mandića-Mande, a izvedena je uz učešće mnogih zvijezda sa prostora bivše Jugoslavije - Bebi Dol, Dejan Cukić, Zana, Van Gogh, YU Grupa... povodom dočeka Nove 1991. godine.Izvor: pritnscreen/youtube/ BISTROOKI - Kutak za Bistrooke
Pjesma je imala cilj da promoviše bezbrižnost djece u teškim vremenima, povezana sa Mandinom istoimenom dječijom TV emisijom.
Pjesma je postala svojevrsna himna nostalgije, ali i podsjetnik na vremena mira i zajedništva, simbolizujući dječiju radost i nevinost u specifičnom istorijskom trenutku.
Podsjetite se balade koja je mnogima obilježila djetinjstvo:
S one strane duge, tekst
Došao je dan, dan kao svaki drugi
kad jutro biva vedro, ponekad i sivo
A mene nešto muči, ko što muči druge
kakvo li je vreme s one strane duge?
S one strane duge, gde padaju zvezde,
gde ljubavi ima u svakom zrnu neba
Gde ždralovi beli nose cvet u kljunu,
de obale reka vode kuda treba
Gde oblaci slede zamišljene pruge
S one naše strane, s one strane duge
Izbledeće jutro, kad suncu bude milo
i nebo će reći: Za danas je dosta.
Pokrenuće druge da sanjaju sa nama
s one strane duge, s one strane duge
S one strane duge, gde padaju zvezde
gde ljubavi ima u svakom zrnu neba
Gde ždralovi beli nose cvet u kljunu
gde obale reka vode kuda treba
Gde oblaci slede zamišljene pruge
s one naše strane, s one strane duge
S vetrom na licu, ko izdrži duže
s pomalo suza ispod donje usne
S onim što nas čini dragima za druge
otkrićemo sebe s one strane duge
S onim što nas čini dragima za druge
naći ćemo sebe s one strane duge
(Mondo.rs)