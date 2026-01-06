Ljuba Ninković je napisao najljepšu baladu: Moćna himna obilježila mnoga djetinjstva

Muzičar Ljubomir Ljuba Ninković preminuo je u 76. godini, a za preko šest decenija karijere napisao je brojne hitove koji su obilježili generacije

Izvor: printscreen/youtube/ Multimedia Music

Vijest da je preminuo čuveni jugoslovenski muzičar, Ljubomir Ninković rastužila je javnost, ali i domaću scenu. Gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra", tokom karijere duge preko šest decenija, napisao je brojne numere koje su obilježile generacije, međutim, jedna pjesma posebno je odjeknula međ' nama koji smo odrastali osamdesetih i devedesetih.

Izvor: Antonio Ahel/ ATA images

Riječ je o hitu "S one strane duge" za koju je muziku radio upravo Ljuba Ninković.

Inače, ova pjesma nastala je 1990. kao himna dječijih prava, a riječ je o zajedničkom projektu Ljube Ninkovića, Vlade Aleksića i Milorada Mandića-Mande, a izvedena je uz učešće mnogih zvijezda sa prostora bivše Jugoslavije - Bebi Dol, Dejan Cukić, Zana, Van Gogh, YU Grupa... povodom dočeka Nove 1991. godine.

Izvor: pritnscreen/youtube/ BISTROOKI - Kutak za Bistrooke

Pjesma je imala cilj da promoviše bezbrižnost djece u teškim vremenima, povezana sa Mandinom istoimenom dječijom TV emisijom.

Pjesma je postala svojevrsna himna nostalgije, ali i podsjetnik na vremena mira i zajedništva, simbolizujući dječiju radost i nevinost u specifičnom istorijskom trenutku.

Podsjetite se balade koja je mnogima obilježila djetinjstvo:

S one strane duge Izvor: YouTube

S one strane duge, tekst

Došao je dan, dan kao svaki drugi

kad jutro biva vedro, ponekad i sivo

A mene nešto muči, ko što muči druge

kakvo li je vreme s one strane duge?

S one strane duge, gde padaju zvezde,

gde ljubavi ima u svakom zrnu neba

Gde ždralovi beli nose cvet u kljunu,

de obale reka vode kuda treba

Gde oblaci slede zamišljene pruge

S one naše strane, s one strane duge

Izbledeće jutro, kad suncu bude milo

i nebo će reći: Za danas je dosta.

Pokrenuće druge da sanjaju sa nama

s one strane duge, s one strane duge

S one strane duge, gde padaju zvezde

gde ljubavi ima u svakom zrnu neba

Gde ždralovi beli nose cvet u kljunu

gde obale reka vode kuda treba

Gde oblaci slede zamišljene pruge

s one naše strane, s one strane duge

S vetrom na licu, ko izdrži duže

s pomalo suza ispod donje usne

S onim što nas čini dragima za druge

otkrićemo sebe s one strane duge

S onim što nas čini dragima za druge

naći ćemo sebe s one strane duge

(Mondo.rs)