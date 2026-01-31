Fil Kolins o borbi za zdravlje: Imam medicinsku sestru koja živi sa mnom 24 sata dnevno

Fil Kolins je otvoreno govorio o svojim nedavnim zdravstvenim problemima, otkrivši da ima 24-časovnu njegu medicinske sestre koja živi s njim.

Izvor: printscreen/youtube/ Drumeo Clips/Tinseltown/Shutterstock

Britanska muzička zvijezda Fil Kolins, je rekao da je "sve što je moglo da krene po zlu kod njega i krenulo po zlu" tokom posljednjih godina.

Bivši frontmen grupe Genesis, koji 30. januara puni 75 godina, govorio je za britansku voditeljku Zoe Bal u završnom djelu BBC podkast serijala "Eras", posvećenog njegovoj impresivnoj karijeri.

Rekao je da je imao pet operacija koljena. "Mogu da hodam, doduše uz pomoć", objasnio je.

"Imam medicinsku sestru koja živi sa mnom i brine o meni 24 sata dnevno, kako bi bila sigurna da uzimam terapiju kako treba", rekao je Kolins, koji je slavu stekao još sedamdesetih godina. "Imao sam probleme s koljenom, sve što je moglo da krene po zlu kod mene - i krenulo je po zlu. Dobio sam kovid u bolnici, bubrezi su počeli da otkazuju", rekao je kantautor, bubnjar i muzički producent.

"Vjerovatno sam previše pio, pa su mi bubrezi stradali", dodao je. "Nisam bio jedan od onih koji bi cijelu noć ostajali budni i pili. Pio sam tokom dana, ali izgleda da je toga bilo previše."

"To je jednostavno jedna od onih stvari koje su se desile i sve me je sustiglo, pa sam proveo mjesece u bolnici". Kolins je rekao da se nada da će se "vratiti potpunoj pokretljivosti i zdravlju", iako nije siguran da li će ikada više nastupati uživo - njegov posljednji koncert bio je 2022. godine.

Podsjetimo, on je poslednjih godina primoran da koristi kolica zbog problema koje ima. Imao je teške povrede leđa i kičme, a uz to je preko pet puta operisao koljeno. Ima i istoriju problema sa bubrezima, djelomično uslijed posljedica ranijih navika u piću, i dijabetes tipa 2.

Uprkos lošem zdravstvenom stanju, tvorac hitova "In the air tonight", "Another day in paradise", "Easy lover", "One more night" i mnogih drugih je zadržao pozitivan ton. "Nisam mogao da poželim raznovrsniju i sadržajniju muzičku karijeru", rekao je.

Lili Kolins: "Uspjela sam bez očeve pomoći!"

Mnogima je promaklo da junakinja "Emili u Parizu" ćerka ovog čuvenog muzičara.

Za Lili Kolins (35) danas retko ko da nije čuo, a sve zahvaljujući popularnoj seriji na Netfliksu. Ona se za svoje mjesto pod suncem i te kako izborila, toliko da je mnogima promaklo da je ona - kćerka proslavljenog muzičara Fila Kolinsa.

Turbulentan odnos sa ocem

Prema ondašnjim navodima - njegova afera s bivšom vjerenicom prekinula je desetogodišnji brak. Čak se šuškalo i da je Kolins "stavio tačku na isti putem faksa", što je on uvijek demantovao. Lili je sa majkom iz Londona prešla da živi u Los Anđeles, pa je njihov odnos mnogo propatio, o čemu se jedno vrijeme dosta pisalo.

Vremenom, svakako, uspjeli su sve da izglade, odnosno ostvare jak odnos, kakav ona ima s majkom. Lili je jednom prilikom u intervjuu za strane medije izjavila da je ponosna što je uspjela na osnovu svojih kvaliteta, a ne zbog slavnog prezimena.

Prema pisanjima stranih medija, Lili koja se nedavno i sama ostvarila u ulozi majke, stalno provjerava kakvo je očevo stanje.