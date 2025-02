Slavni pjevač teško bolestan: Pao u kupatilu i povrijedio vratni pršljen, jedna ruka mu oduzeta

Fil Kolins ima 74 godina i ostavio je neizbrisiv trag s grupom Genesis. Prije nekoliko godina je otkrio da je zadobio povrednu vratnog pršljena, a sada i za čim najviše žali

Izvor: Youtube/ Traillblazer /screenshot

Legendarni muzičar Fil Kolins otvoreno je govorio o svom zdravstvenom stanju i kako ono utiče ne samo na njegovu sposobnost da stvara muziku, već i na samu želju za tim.

"Stalno razmišljam kako bih trebalo da siđem u studio i vidim šta će se dogoditi - rekao je Kolins u intervjuu za magazin MOJO, pa dodao:

Ali, jednostavno više nisam gladan za tim. Stvar je u tome da sam bolestan, jako bolestan".

Pjevač je 2007. godine pretrpeo povredu kičme, koja je izazvala ozbiljna oštećenja nerava. Njegova pokretljivost se dodatno pogoršala posljednjih godina, zbog čega je tokom oproštajnih koncerata grupe Genesis 2022. godine mogao samo da pjeva sjedeći, dok je bubnjeve svirao njegov sin Nik.

Fil Kolins i dalje učestvuje u muzičkim projektima, ali u retrospektivnom kontekstu. Muzičar je još 2021. godine rekao da više neće svirati bubnjeve jer nema fizičku mogućnost za to.

Bubnjar i pjevač, član grupe Genesis je doživio jezivu nesreću kod kuće kada je pao u kupatilu i ozbiljno povrijedio vratni pršljen. Zadobio je i oštećenje nerava zbog kojeg se teško kreće pa je par puta uslikan i u kolicima.

"Jedva mogu da držim palicu u ruci. Fizički sam dosta ograničen, što je jako frustrirajuće. Ceo život sam svirao bubnjeve. Odjednom ne moći to raditi - to je šok. Ako se jednog dana probudim i mogu da držim palice, pokušaću ponovo. Ali osjećam da sam iscrpio sve mogućnosti", ispričao je on.



Kolins je postao glavni vokal Genesisa nakon što je Piter Gebrijel napustio bend. Iako se Piter nije pridružio Genesisu na njihovim posljednjim nastupima, osetio je potrebu da prisustvuje poslednjem koncertu u londonskoj O2 Areni, kako bi ispratio bend koji je on, zajedno sa Tonijem Benksom i Majkom Raterfordom, pomogao da se formira.

"Fil više nije bio u onoj formi kao nekada, ali su odradili sjajan posao", rekao je Gebrijel, pa dodao: "Moj dolazak je bio neka vrsta obreda. Bio sam deo stvaranja Genesisa, želio sam da budem prisutan i na kraju".

Pogledajte snimak Fil Kolinsa u O2 Areni:

Fil Kolins na poslednjem koncertu Izvor: YouTube/Automorph

(Telegraf, MONDO)