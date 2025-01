Ko je pjevač Granda kome su ubijeni rođaci u masakru na Cetinju: Nakon pobjede u takmičenju, nestao sa estrade

Pobijedio je u "Zvezdama Granda", a onda nestao iz javnosti.

Izvor: Privatna arhiva/Ig arko_martinovic_official

Aco Martinović (45) koji je juče počinio masovno ubistvo na Cetinju, ubio je i svoja dva rođaka, blizance Marka i Miloša Martinovića. Kako prenose domaći mediji, tragično nastradali Marko i Miloš su bliski rođaci pevača Darka Martinovića.

Tim povodom se oglasio nekadašnji pobjednik "Zvezda Granda" Darko Martinović koji je potvrdio ovu vijest.

Izvor: Instagram/darko_martinovic_official

"Bili smo u srodstvu sa ubijenim blizancima, i ubio mi je ujaka i ujnu", rekao je Darko, piše Blic.

Pobijedio u "Zvezdama Granda", a onda nestao iz javnosti

Darko Martinović je 2012. godine odnio pobjedu u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Iako su mu predviđali blistavu karijeru, Darko se ubrzo povukao sa javne scene. Pošto je pobijedio na takmičenju, od produkcije je na poklon dobio da snimi prvi album prvenac, ali nakon toga se povukao sa scene.

"Mnogi misle da sam potpuno slijep, ali vidim otprilike pet odsto. Vidim toliko da znam kada je dan, a kada noć. Kao klinac, kada sam počeo da se osamostaljujem, dolazilo je do nerazumijevanja od strane mojih vršnjaka. Oni nisu mogli da shvate taj nedostatak i to što ja ne mogu da igram fudbal. Djeca su umjela da budu surova. Kasnije su me prihvatili i sada nemam nikakvih problema", rekao je Darko svojevremeno.

Pogledajte još Darkovih slika:

(Informer/ Mondo)