Preminuo legendarni muzičar: Pred smrt bankrotirao pa završio u staračkom domu

Virtuozni klavijaturista i majstor više instrumenata, Gart Hadson, preminuo je u 87. godini. On i "The Band" podržavali su Boba Dilana tokom njegovog kontroverznog pohoda na rokenrol.

Svestrani muzičar crpio je iz jedinstvene palete zvukova i stilova kako bi dodao konverzacijski dodir takvim rok standardima kao što su "Up on Cripple Creek", "The Weight" i "Rag Mama Rag".

Hadson je, kako navodi "Hafpost", bio najstariji i posljednji preživjeli član uticajne grupe koja je nekad podržavala Boba Dilana. Njegovu smrt potvrdio je u utorak "The Canadian Press", pozivajući se na Hadsonovog prijatelja, Jana Hausta. Dodatne pojedinosti nisu bile odmah dostupne. Hadson je, inače, živio u staračkom domu.

