"Štikla" parfem popularniji nego ikad: Žene ga obožavaju, muškarci zbog njega luduju, a evo koji je najbolji za ljeto

U svijetu parfema, neki nisu samo mirisi - oni postaju manifest, simbol i lični potpis.

Takav je slučaj sa "Carolina Herrera Good Girl" - orijentalnim parfemom koji je još od svog lansiranja 2016. godine uspeo da osvoji police, Instagram fidove i toaletne stočiće širom svijeta.

I danas internet "gori" od pretrage za ovim parfemom slavne Karoline Herera u prepoznatljivoj bočici u obliku visoke štikle.

Parfimeri kažu da "Good Girl" (eng. dobra djevojka) nosi priču o ženama koje istovremeno mogu biti nežne i moćne, sofisticirane i opasne, dobre - ali nikada dosadne.

Mirisna priča počinje cvjetnim notama jasmina i tuberoze, koje zrače ženstvenošću, ali ubrzo se pojavljuju neočekivani obrti - badem, kakao, kafa i tonka pasulj uvode tamniju, senzualniju stranu. Na kraju, sandalovina daje mirisu toplinu i stabilnost, poput temelja samopouzdanja toliko važnog za svaku ženu.

Good Girl je miris kontrasta, baš kao i žena koja ga nosi - nježna i drska, glamurozna i prirodna, uvijek svoja. I nije ni čudo što ga obožavaju poznate žene sa stavom - Rijana, Điđi Hadid, Blejk Lajvli - sve one koje znaju kako da utišaju sve oko sebe samo svojim prisustvom.

Parfem traje satima, ostavljajući za sobom mirisnu sjenku koja ne prolazi neprimijećeno. Ljudi će vas pamtiti po tom tragu. Komplimenti su neizbježni: "Šta to nosiš?" postaje svakodnevno pitanje, a odgovori uvijek zvuče kao tajna.

Iako je dovoljno suptilan za dnevne prilike, Good Girl svoju punu snagu pokazuje uveče, idealno je društvo za izlazak, večeru ili priliku kada želite da ostavite trag bez riječi.

Za one koje vole da istražuju, Good Girl ima i svoje "sestre": Very Good Girl, zavodljiv i voćan, Blush - romantičan i nježan, ili Suprême, za one koje ne pristaju na pravila. Svaka od njih donosi novu nijansu ženstvenosti, novu emociju, novu igru.

Dok se originalni parfem Carolina Herrera Good Girl često smatra pogodnijim za hladnije mjesece zbog svoje jačine i bogatih nota, flanker varijante, poput Good Girl Blush i Very Good Girl, više odgovaraju ljetnom periodu.

Good Girl Blush se posebno izdvaja kao odličan izbor za proljeće i ljeto, dok je Very Good Girl, sa svojim voćnim i razigranim notama, takođe odlična opcija za toplije vrijeme.

