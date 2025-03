"Prvi put kada sam probao ćevape, mislio sam da se neću najesti od toga": Kamerunac očaran domaćom kuhinjom

Kamerunac koji se prije 26 godina doselio u Sarajevo obožava ćevape.

Kamerunac Žan Mark Bogmis stigao je u Sarajevo iz Kameruna prije 26 godina, a nedavno je u razgovoru za HRT govorio o svom iskustvu sa bosanskim specijalitetima, posebno o ćevapima. Na pitanje voditelja Roberta Knjaza o njegovom iskustvu sa domaćom hranom, poput sarajevskih ćevapa, Mark Bogmis je rekao:

"Nemamo takvu hranu u Kamerunu, a ovdje je nešto novo i smatram da će jednog dana i to biti u Kamerunu. Prvi put kada sam bio, bilo je to 2000. godine kada sam tek dolazio, to je nešto kad si baš gladan, pošto sam bio fudbaler. To znači kada si gladan, ne moraš to da jedeš prije utakmice, to je nešto teško, ali kada hoćeš da napuniš baterije, deset ćevapa je idealno", istakao je on.

Mark Bogmis je takođe pričao o tome da li postoji slično jelo u Africi.

"Imamo nešto, mogu da kažem kao pljeskavice, imamo to, ali nemamo ćevape. Ja sam navikao ili sam bio navikao u Kamerunu da jedem meso, ono okruglo, nešto veće i onda vidim nešto malo pa se pitam hoću li se najesti od ovoga. Nakon toga sam primijetio da ako pojedem više od deset ćevapa, onda je to već nešto. Ako je tri, pet, za mene nije to to", rekao je on.

Na pitanje koliko je najviše ćevapa pojeo, odgovara da je njegov rekord 15 ćevapa.

Podsjećanja radi, Žan Mark Bogmis je prije 26 godina, na preporuku bivšeg fudbalera Sarajeva Žana Luja Nukena, pristao na saradnju sa tadašnjim članom elitnog fudbalskog društva Bosne i Hercegovine - Đerzelez. Poslije gašenja ovog kluba igrao je za Igman, a sudbina ga je dovela do toga da i nakon okončanja igračke karijere ostane u Bosni i Hercegovini.

