Džoni Štulić ponovo snima i svira: Legendarni frontmen Azre objavio novu verziju čuvenog hita

Džoni Štulić povukao se iz muzike, a nova verzija pjesme "Bez mene" oduševila je publiku.

Branimir Džoni Štulić je kulturna i muzička ikona bivše Jugoslavije – autor, pjevač, gitarista i buntovni pesnik čije su riječi i melodije obilježile cijelu jednu generaciju. Na njegovim pjesmama kasnije su stasavale i druge generacije a njegovi hitovi su aktuelni i dan danas.

Osnivač je i frontmen legendarnog zagrebačkog rok-benda Azra, jednog od najuticajnijih sastava novog talasa 1980-ih godina.

Poslije perioda tišine i relativno povučenog života u inostranstvu, Džoni ponovo objavljuje muziku na svom YouTube kanalu, uključujući remake poznatog hita “Bez mene” i druge numere kojima vraća duh i energiju svojih ranijih izdanja. Ovo je za mnoge fanove veliki trenutak, jer Štulićevo pojavljivanje na YouTubeu posle dužeg vremena ponovo donosi njegovu kreativnost i glas široj publici koja ga je oduvijek voljela. Veliki povratak rokera kojeg je voljela Jugoslavija i poznatog pesnika sada ponovo živi i diše kroz digitalnu scenu.

Nova verzija velikog hita izazvala je pravu euforiju i pozitivne reakcije njegovih fanova koji su oduševljeno dočekali ovo.

Sa svojom jedinstvenom energijom i tekstovima koji spajaju poeziju i rock, Štulić je kroz Azru stvarao pesme koje su postale deo kolektivne memorije i simbole tadašnje mlade generacije. Njegov autorski rad i danas se cijeni kao jedna od najvažnijih prekretnica na rok sceni tadasnje Jugoslavije.

Džoni je rođen 11. aprila 1953. u Skoplju, u tadašnjoj Jugoslaviji. Počeo je sa sviranjem gitare i pisanjem pjesama još kao mlad, kombinujući uticaje Bitlsa, narodnih melodija i vlastitog izraza.

Osnovao je rok grupu Azra 1977. godine. Bend je brzo postao jedan od najvažnijih simbola novog talasa, sa hitovima koji su ostavili trajan trag na muzičkoj sceni. Azra je objavila niz albuma tokom 1980-ih koji su postali evergrin klasici. Štulićevi tekstovi su često nosili i društvenu refleksiju, što ga je još više izdvojilo kao glas vremena.

Poslije raspada grupe, Džoni se preselio u Holandiju, gdje živi već decenijama, i nastavio sa muzičkim radom, ali uglavnom van očiju javnosti. Iako često povučen i nezavisan, ostao je simbol kreativnosti i autentičnosti, uticajan i cijenjen i među mlađim generacijama.

