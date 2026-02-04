logo
Preminuo Miki Lolić: Bio najveća bejzbol legenda generacije, Hrvati mu davali nagrade i zvali ga kod Kolinde

Preminuo Miki Lolić: Bio najveća bejzbol legenda generacije, Hrvati mu davali nagrade i zvali ga kod Kolinde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Miki Lolić, potomak hrvatskih imigranata iz Splita i bejzbol legenda, preminuo je u 85. godini.

Preminuo Miki Lolić, bejzbol legenda Izvor: Leon Halip / Getty images / Profimedia

Legendarni Miki Lolić preminuo je u 85. godini u Americi. Nekada jedan od najboljih bejzbol igrača svijeta, inače porijeklom iz Splita, bio je MVP na vrhuncu karijere. Za sada nije objavljen uzrok smrti. 

Miki Lolić došao je iz porodice Mije i Luke Lolić, a zajedno sa sa hokejašem Džoom Šakićem, košarkašima Džordžom Mikanom, Kevinom Mekhejlom i Džonom Havličekom izabran je u Kuću slavnih Hrvata u Americi. Bio je ukljućen u akcije hrvatske zajednice u Americi, pa je tako u februaru 2010. učestvovao na "Croatia festu" u Sijetlu na kome je kao ambasadorka Hrvatske u SAD bila prisutna i Kolinda Grabar Kitarović

Lolič je debitovao za Detroit Tajgerse 1963. godine i igrao je za ovaj tim do 1975. godine kada je potpisao za Njujork Metse. Karijeru je završio u San Dijego Padresima 1970. godine. Tri puta je bio Ol-star, a kada se povukao držao je nekoliko rekorda. Uspio je u karijeri da upiše 217 pobjeda, da izbaci skoro 3.000 udarača iz igre i da postane legenda Detroita.

Zato su se Tajgersi i oprostili od njega. 

"Veoma smo tužni zbog vijesti o smrti Mikija Lolića i izjavljujemo iskreno saučešće porodici i voljenima. Jedan od najboljih bacača u istoriji tima, Lolić je tri puta bio Ol-star i igrao je za Detroit 13 sezona. Drži nekoliko rekorda Tajgersa. Bio je dio tima koji je osvojio šampionat 1968. godine i bio je MVP. Lolić će ostati upamćen kao jedan od najdugovječnijih ljevorukih bacača svoje ere i kamen temeljac Detroitovog stručnog štaba duže od decenije", stoji u saopštenju tima.

Sportski novinar Džon Kiting napisao je: "Odmori se Mik. Zaista si bio dobar čovjek."

Tagovi

bejzbol in memoriam

