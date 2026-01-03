Najpoznatiji Srbin u Venecueli je bejzbol igrač

Migel Sokolović je vrlo vjerovatno najpoznatiji venecuelanski Srbin. Ipak, teško da ga iko zna u zemlji predaka jer se bavi bejzbolom.

Izvor: CHRIS TROTMAN / Getty images / Profimedia

Sjedinjene Američke Države napale su bez objave rata Venecuelu, a u toj državi će između ostalih naći između 1.000 i 2.000 Srba. Među njima je i jedan od najpoznatijih venecuelanskih sportista, Migel Sokolović.

Ovaj bacač je rođen u Karakasu počeo je da igra u u rodnoj Vernecueli, a 2004. godine je potpisao ugovor kao slobodan igrać za kultni tim Boston Red Soksa. Igrao je za njih nekoliko sezona pa je u januaru 2008. trejdovan u Čikago Vajt Sokse. Četiri godine je proveo tu prije prelaska u Baltimor Oriolse u januaru 2012. Igrao je i za Čikago Kabse, Njujork Met e i Sent Luis Kardinalse,. a kratko je bio zvijezda u Japanu u timu Hirošime.

Nakon što je završio sa MLB-om u ekipi Atlanta Brejvsa prešao je u Meksiko i igrao do 2024. kada je objavio da je gotovo sa njegovom karijerom.

(MONDO)

