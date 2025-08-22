Novak Đoković je u Njujorku upoznao sportistu koji je zaradio duplo više od njega, Arona Džadža.

Izvor: X/Yankees/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US openu i pokušati da stigne do svoje 25. grend slem titule, ali je ovih dana on imao i druge sportske obaveze. Nakon što je sa Olgom Danilović izgubio u egzibicionom meču miks dubla, Novak je promenio sport i posvetio se bejzbolu.

Na meč Njujork Jenkija i Boston Red Soksa izveo je početno bacanje, ali u upoznao nekoliko slavnih sportista koji nama nisu previše bitni jer bejzbol ipak nije globalni sport. Novak Đoković se fotografisao pored kapitena tima iz Njujorka, a Aron Džadž (33) mu je i poklonio palicu - na šta je Novak uzvratio poklonjenim reketom.

Vidi opis Zaradio duplo više od Novaka Đokovića, a niste čuli za njega: Usvojen po rođenju, pa postao kapiten SAD Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jim McIsaac / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Jim McIsaac / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Susret Novaka Đokovića i Arona Džadža specifičan je i zbog toga što najbolji teniser svih vremena ne nailazi često na sportiste čija popularnost može da se mjeri sa njegovom. Kapiten Njujork Jenkija i kapiten reprezentacije SAD Aron Džadž ima dva miliona pratilaca na društvenoj mreži Instagram, omiljen je među ljubiteljima bejzbola u Americi i ima veoma unosne sponzorske ugovore sa kompanijama iz različitih oblasti. Pored toga, Džadž zarađuje ogroman novac od sporta!

Kakvu platu ima Aron Džadž?

Nakon što je 2013. godine izabran na draftu, Džadž je potpisao ugovor sa Jenkijima i za to dobio "tek" 1,8 miliona dolara. Naredne tri godine igrao je za manje timove u ligama koje služe da se talentovani igrači nametnu najvećim klubovima na svijetu, a zatim je 2016. godine dobio poziv za MLB.

Tokom prvih nekoliko sezona Aron Džadž je potpisao manje ugovore sa Jenkijima, sve dok mu 2020. godine nisu ponudili ogromnih 8,5 miliona dolara za jednogodišnji ugovor. Naredne sezone potpisao je jednogodišnji ugovor težak 10.175.000 dolara, a zatim i ugovor na izuzetno visokih 19 miliona za godinu dana. Prije nego što je počela sezona 2022 Aron Džadž je dobio izuzetno unosnu ponudu za dugogodišnji ugovr sa Jenkijima, ali je procijenio da ne treba da je potpiše!

Thank you to tennis legend Novak Djokovic for throwing out tonight's ceremonial first pitch! x⚾@DjokerNole|#RepBXpic.twitter.com/zPryVAk3MQ — New York Yankees (@Yankees)August 21, 2025

Bejzbol tim iz Njujorka bio je spreman da mu plati 213,5 miliona dolara za narednih sedam sezona, odnosno više od 30 miliona dolara godišnje. Umjesto toga, Džadž je potpisao već pomenuti jednogodišnji ugovor težak 19 miliona dolara, a zatim odigrao jednu od najboljih sezona u istoriji bejzbola. Za njega su počeli da se interesuju drugi timovi, svjesni da predogovori Jenkija i Džadža ne idu po planiranoj dinamici. Tim iz Njujorka bio je zabrinut zbog toga, pa je saga okončana tako što su Jenkiji "popravili" svoju ponudu. Aron Džadž je potpisao ugovor težak 360 miliona dolara, u trajanju od devet godina!

Zbog toga što je vjerovao u sebe i svoje kvalitete, što nije pristao na prvu unosnu ponudu i što je sačekao godinu dana, Aron Džadž je "nagrađen" sa gotovo 150 mliona dolara. Primjera radi, tokom prethodnih dvadesetak godina od učešća na teniskim turnirima Novak Đoković jezaradio nešto manje od 190 miliona dolara.

Ko je Aron Džadž?

Jedan od najboljih bejzbol igrača na svijetu rođen je 26. aprila 1992. godine, a samo dan kasnije usvojili su ga Peti i Vejn Džadž. Aron nikada nije upoznao svoje biološke roditelje, a ima i starijeg brata koji je takođe usvojen i koji više ne živi u SAD. O njegovom djetinjstvu nema mnogo podataka, biološke roditelje nije pominjao u izjavama, a zn se samo da se kao dječak zaljubio u bejzbol i počeo da navija za San Francisko Džajantse - koji su i pokušali da ga dovedu u jednom trenutku.

Već tokom srednje škole je postalo jasno da će Džadž biti sportska senzacija u SAD. Podsednako dobro igrao je bejzbol, američki fudbal i košarku, a nekoliko izuzetno dobrih koledža nudilo mu je stipendiju da kod njih nastavi razvoj i postane tajt-end u američkom fudbalu. Odlučio se za bejzbol koji mu je prva ljubav i za sada se čini da nije pogriješio.

Čak sedam puta biran je za Ol-star meč, dva puta je bio MVP u svojoj diviziji, a tri puta je biran u idealni tim MLB. Svojevremeno je bio najbolji novajlija u ligi, a osvajao je i nagrade koje nose imena legendarnih bejzbol igrača. Četiri puta pripalo mu je priznanje Silver Slager za najboljeg ofanzivca u ligi, dva puta priznanje Henk Aron za najboljeg udarača, a jednom nagrada Roberto Klemente koja se ne odnosi samo na zasluge na terenu već i na doprinos zajednici.

Bonus video: