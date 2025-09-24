Trener ranjen usred utakmice i to pred djecom: Mališani bježali u zaklon, helikopter stigao na lice mjesta

Stravične scene dogodile su se u jednom mjestu u blizini Hjustona gdje je trener ranjen na utakmici na kojoj su igrala djeca do 12 godina

Izvor: Printscreen/KHOU 11 News Houston

Stravične scene stižu iz Amerike. Na utakmici na kojoj su bila djeca uzrasta do 12 godina ranjen je trener. Njega je pogodio zalutali metak na bejzbol meču na kom su bili mališani, treneri, sudije. Sve to dogodilo se u blizini Hjustona.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vide se djeca na terenu i u jednom momentu se čuju pucnji. Svi su legli na zemlju, a poslije nekoliko sekundi počeli su da trče i da spasavaju živu glavu. Trener nije imao sreće pošto je zadobio prostrelnu ranu u predjelu ramena.

Players and coaches ran for cover after shots were fired near their field in Katy. A coach on a separate field was hit and taken by Life Flight to a hospital. We're told he was released from the hospital Sunday night.



Full story:https://t.co/ounrhFhIzBpic.twitter.com/HoVR0lsYFo — KHOU 11 News Houston (@KHOU)September 22, 2025

"Meci su išli u pravcu terena, jedan je pogodio obližnju sijalicu. Moja prva misao je bila da odvedem djecu na bezbjedno mjesto. Bilo je užasno, neću da budem previše emotivan, ali nikada neću da zaboravim njihova lica u tom momentu. Bilo je užasno", rekao je jedan od trenera Aleks Smit.

Trener koji je ranjen je helikopterom prebačen u obližnju bolnicu i tamo mu je ukazana pomoć. Dobra vijest je da nije u životnoj opasnosti.

"Ljudi koji su se nalazili u blizini su iskoristili kaiš da mu pritegnu ranu na ramenu i da zaustave krvarenje. Bio je ovo posljednji put da smo igrali na ovim terenima", poručio je drugi trener Korbin Gejsendorf.

Da li je neko uhapšen?

Gunfire Erupts Near Youth Baseball Field — Coach Hit. ⚾️



Bullets flew near a baseball field in Katy, TX on Sunday…

Players and coaches sprinted for cover — chaos unfolding mid-game.



A coach on a nearby field was struck and rushed to the hospital.

Thankfully, he was…pic.twitter.com/N41UNUmqPS — Brent Pourciau, M.S. (@TopVelocity)September 22, 2025

Prvo su se pojavile informacije iz kancelarije šerifa okruga da je uhapšena osoba koja je pucala, ali su onda stigle drugačije informacije. Demantovano je to i saopšteno da je sprovedena istraga i da je ustanovljeno "da nije postojala loša namjera".

Nije tačno poznato šta ovo znači i da li zaista niko neće odgovarati zbog toga što je čovjek ranjen, tako da se čeka više informacija o svemu tome.