Nova hapšenja u SAD zbog ilegalnog klađenja u sportu

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Nastavljaju se hapšenja zbog klađenja u Sjedinjenim Američkim Dražavama.

Nova hapšenja u SAD zbog ilegalnog klađenja u sportu

Sjedinjene Američke Države nastavljaju veliku akciju hapšenja sportista, a povod je ilegalno klađenje. FBI je već etiketirao NBA košarkaše, a sada je zahvaćen i drugi sport - bejzbol. Nedavno su privedeni i Emanuel Klase i Luis Ortis, igrači Klivlenda.

FBI sproveo je istragu nad Malikom Bizlijem, Terijem Rozirom, Čonsijem Bilapsom... zbog kršenja pravila koja se odnose na zabranjeno klađenje, uključujući kockanje i organizovane poker partije u saradnji sa mafijom. Kako je istakao direktor FBI Kaš Patel, krug sumnjivih sportista se stalno širi, a posljednji skandal proširio se i na bejzbol. U nedjelju su uhapšeni poznati igrači Klivlend Gardijansa - Emanuel Klase i Luis Ortis.

Prema objavljenim informacijama, ključni incidenti koji su doveli do hapšenja su sljedeći:

  • 15. jun 2025. protiv Sijetl Marinersa: Ortis je tokom druge izmjene navodno sklopio dogovor preko Klasea, koji je bio posrednik, da namjerno baci svoje prvo bacanje kao "ball" u zamjenu za 5.000 dolara. Bacanje je završilo daleko izvan strajk zone, što je omogućilo kladionicama da ostvare dobit od oko 26.000 dolara. Klase je za posredovanje primio 5.000 dolara.
  • 16. jun 2025. protiv Sent Luis Kardinalsa: Ortis je ponovio istu šemu, ovoga puta namjerno bacivši prvo bacanje treće izmjene kao "ball" za 7.000 dolara, ponovo uz posredovanje Klasea.

Priča za medalju: Andrea Lekić
MONDO
(MONDO)

Tagovi

bejzbol klađenje kladionice hapšenja

