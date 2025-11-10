Nova hapšenja u SAD zbog ilegalnog klađenja u sportu

Nastavljaju se hapšenja zbog klađenja u Sjedinjenim Američkim Dražavama.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Sjedinjene Američke Države nastavljaju veliku akciju hapšenja sportista, a povod je ilegalno klađenje. FBI je već etiketirao NBA košarkaše, a sada je zahvaćen i drugi sport - bejzbol. Nedavno su privedeni i Emanuel Klase i Luis Ortis, igrači Klivlenda.

FBI sproveo je istragu nad Malikom Bizlijem, Terijem Rozirom, Čonsijem Bilapsom... zbog kršenja pravila koja se odnose na zabranjeno klađenje, uključujući kockanje i organizovane poker partije u saradnji sa mafijom. Kako je istakao direktor FBI Kaš Patel, krug sumnjivih sportista se stalno širi, a posljednji skandal proširio se i na bejzbol. U nedjelju su uhapšeni poznati igrači Klivlend Gardijansa - Emanuel Klase i Luis Ortis.

Prema objavljenim informacijama, ključni incidenti koji su doveli do hapšenja su sljedeći:

15. jun 2025. protiv Sijetl Marinersa: Ortis je tokom druge izmjene navodno sklopio dogovor preko Klasea, koji je bio posrednik, da namjerno baci svoje prvo bacanje kao "ball" u zamjenu za 5.000 dolara. Bacanje je završilo daleko izvan strajk zone, što je omogućilo kladionicama da ostvare dobit od oko 26.000 dolara. Klase je za posredovanje primio 5.000 dolara.

16. jun 2025. protiv Sent Luis Kardinalsa: Ortis je ponovio istu šemu, ovoga puta namjerno bacivši prvo bacanje treće izmjene kao "ball" za 7.000 dolara, ponovo uz posredovanje Klasea.

