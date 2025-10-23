logo
Srbin ostao bez trenera zbog skandala u NBA: FBI otkrio sve detalje istrage pred kamerama

Srbin ostao bez trenera zbog skandala u NBA: FBI otkrio sve detalje istrage pred kamerama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Čonsi Bilaps suspendovan je i ne može da trenira Portland, što znači da će Deni Avdija da dobije novog trenera uskoro zbog skandala u NBA ligi

Portland mijenja trenera nakon što je Čonsi Bilaps uhapšen Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Skandal potresa NBA ligu, uhapšeni su mnogi u najjačoj ligi na svijetu, Čonsi Bilaps i Teri Rozir su među uhapšenima. FBI je sproveo istragu, krenuo sa hapšenjima i to utiče i na timove. NBA liga je izdala saopštenje i potvrdila da su njih dvojica suspendovani dok traje istraga.

To znači da Bilaps neće moći da trenira Portland u narednom periodu i da Deni Avdija neće imati trenera. Momak sa Kosova koji ne igra za Srbiju, već za Izrael, dobiće novog šefa struke uskoro. Isto važi i za Rozira koji će izvjesno dobiti otkaz u Majamiju vrlo brzo.

"U procesu smo prikupljanja informacija poslije federalnih optužnica koje su podignute. Bilaps i Rozir su automatski suspendovani i nastavljamo saradnju sa vlastima. Shvatamo ove optužbe veoma ozbiljno i integritet košarke je naš prioritet", stoji u saopštenju NBA lige.

Blejzerse će u narednom periodu, bar privremeno, voditi Tijago Spliter. Bivši trener Pariza je pomoćnik u stručnom štabu i sada će imati ulogu vršioca dužnosti na određeni period. Nekadašnji košarkaš i šampion NBA lige iz 2014. godine radio je kao asistent u Bruklinu četiri godine i u Hjustonu prije nego što je vodio Parižane u Evroligi.

Zašto su njih dvojica uhapšeni?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Rozir i Bilaps uhapšeni su u istrazi FBI, ali u različitim slučajevima, što je potvrdio FBI na konferenciji za medije i pred kamerama je sve otkriveno. Rozir je navodno obavijestio pojedince da se klade na to da će izaći sa utakmice i da će imati manje poena, asistencija i skokova od postavljene granice. Upravo to se i dogodilo kada je igrao za Šarlot. Izašao je iz igre u devetom minutu i požalio se na povredu. Ustanovljen je veliki broj uplata baš na taj meč i na Rozira.

Bilaps je uhapšen zato što je bio dio nelegalnih partija pokera. Povezano je to i sa italijanskom mafijom "Kozanostrom". Navodno su on i drugi bivši NBA igrač Demijen Džouns bili na tim namještenim partijama pokera sa drugim ljudima od kojih su krali novac. U pitanju su milionske partije pokera koje su organizovane na različitim lokacijama, a organizatori su mjesto "prodavali" uz objašnjenja da će tu biti Bilaps i Džouns i tako su "pojačavali" značaj tih partija. Ono što učesnici nisu znali jeste da je sve bilo namješteno, da su ispod tih stolova bile postavljene rendgen mašine i da su te informacije stizale jednoj osobi koja se nije nalazila u tim prostorijama, a koja bi naknadno dojavljivala drugoj osobi za stolom ko ima kakve karte.

