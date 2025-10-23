Srbin ostao bez trenera zbog skandala u NBA: FBI otkrio sve detalje istrage pred kamerama

Čonsi Bilaps suspendovan je i ne može da trenira Portland, što znači da će Deni Avdija da dobije novog trenera uskoro zbog skandala u NBA ligi

Skandal potresa NBA ligu, uhapšeni su mnogi u najjačoj ligi na svijetu, Čonsi Bilaps i Teri Rozir su među uhapšenima. FBI je sproveo istragu, krenuo sa hapšenjima i to utiče i na timove. NBA liga je izdala saopštenje i potvrdila da su njih dvojica suspendovani dok traje istraga.

To znači da Bilaps neće moći da trenira Portland u narednom periodu i da Deni Avdija neće imati trenera. Momak sa Kosova koji ne igra za Srbiju, već za Izrael, dobiće novog šefa struke uskoro. Isto važi i za Rozira koji će izvjesno dobiti otkaz u Majamiju vrlo brzo.

"U procesu smo prikupljanja informacija poslije federalnih optužnica koje su podignute. Bilaps i Rozir su automatski suspendovani i nastavljamo saradnju sa vlastima. Shvatamo ove optužbe veoma ozbiljno i integritet košarke je naš prioritet", stoji u saopštenju NBA lige.

Portland Trail Blazers assistant Tiago Splitter will assume head coaching position in the interim in place of Chauncey Billups, sources tell ESPN. Nate Bjorkgren was strongly considered by Portland but decided it was best for the franchise for him to maintain his current role.pic.twitter.com/bUIzHK9XED — Shams Charania (@ShamsCharania)October 23, 2025

Blejzerse će u narednom periodu, bar privremeno, voditi Tijago Spliter. Bivši trener Pariza je pomoćnik u stručnom štabu i sada će imati ulogu vršioca dužnosti na određeni period. Nekadašnji košarkaš i šampion NBA lige iz 2014. godine radio je kao asistent u Bruklinu četiri godine i u Hjustonu prije nego što je vodio Parižane u Evroligi.

Zašto su njih dvojica uhapšeni?

Rozir i Bilaps uhapšeni su u istrazi FBI, ali u različitim slučajevima, što je potvrdio FBI na konferenciji za medije i pred kamerama je sve otkriveno. Rozir je navodno obavijestio pojedince da se klade na to da će izaći sa utakmice i da će imati manje poena, asistencija i skokova od postavljene granice. Upravo to se i dogodilo kada je igrao za Šarlot. Izašao je iz igre u devetom minutu i požalio se na povredu. Ustanovljen je veliki broj uplata baš na taj meč i na Rozira.

Bilaps je uhapšen zato što je bio dio nelegalnih partija pokera. Povezano je to i sa italijanskom mafijom "Kozanostrom". Navodno su on i drugi bivši NBA igrač Demijen Džouns bili na tim namještenim partijama pokera sa drugim ljudima od kojih su krali novac. U pitanju su milionske partije pokera koje su organizovane na različitim lokacijama, a organizatori su mjesto "prodavali" uz objašnjenja da će tu biti Bilaps i Džouns i tako su "pojačavali" značaj tih partija. Ono što učesnici nisu znali jeste da je sve bilo namješteno, da su ispod tih stolova bile postavljene rendgen mašine i da su te informacije stizale jednoj osobi koja se nije nalazila u tim prostorijama, a koja bi naknadno dojavljivala drugoj osobi za stolom ko ima kakve karte.