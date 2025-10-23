logo
Čitaoci reporteri

FBI uhapsio saigrača Nikole Jovića!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Američki košarkaš Teri Rozije uhapšen je na početku nove sezone, a FBI mu stavlja na teret umiješanost u klađenje na NBA mečeve.

Uhapšen Teri Rozije saigrač Nikole Jovića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nova sezona NBA lige za igrače Majamija počela je porazom od Orlanda u derbiju dva tima sa Floride, a na ovom susretu minute nije dobio iskusni Teri Rozije (30). Mnoge je to iznenadilo, niko nije znao zašto ga nema u timu jer je redovno igrao na pripremnim utakmicama, a razlog njegovog izostanka pomalo je čudan - uhapšen je!

Kako prenosi novinar Šems Čaranija, košarkaš Majami Hita osumnjičen je za klađenje na sportske događaje, pa će se sada njegovim slučajem pozabaviti FBI. Tokom posljednjih nekoliko godina sve su češći primjeri košarkaša koji su kontaktima sa sumnjivim licima, klađenjem na košarkaške mečeve i uticanjem na ishode utakmica u NBA ligi sebi uništili karijeru, a Rozije bi mogao da bude samo još jedan u tom nizu.

Za sada se ne zna precizno šta se sve stavlja na teret Rozijeu, ali su najavljene konferencije za štampu koje bi mogle da daju bolji uvid. Ispred policije će se oglasiti direktor FBI Keš Patel, dok će zanimljiva biti i reakcija Majamija jer su planirali da Teri ima ulogu u timu tokom sezone koja je počela prije dva dana.

Teri Rozije odigrao je već 10 sezona u NBA ligi, u koju je stigao kao 16. pik na draftu 2015. godine. Izabrao ga je Boston i u toj ekipi počeo je NBA karijeru, a kasnije je nastupao još i za Šarlot, prije nego što je tokom 2024. godine pojačao Majami.

Tokom karijere je odigrao 665 mečeva u ligaškom i još 50 u plej-of dijelu sezone, a prethodne sezone je u dresu Majamija nastupio na 64 utakmice. Imao je prosjek od 10,6 poena, 3,7 skoka i 2,6 asistencije. Tokom sezone koja je tek počela Teri Rozije je trebalo da zaradi preko 26 miliona dolara igrajući za Majami. Tokom dosadašnjeg dijela karijere potpisao je NBA ugovore u vrijednosti oko 160 miliona dolara.

Tagovi

košarka NBA liga Teri Rozije hapšenje

