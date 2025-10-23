Vembanjama ponizio Kupera Flega i Dalas na debiju u NBA: "Kao da igra sa osmogodišnjakom"

Viktor Vembanjama se vratio na teren jači nego ikada. Kuper Fleg je debitovao dabl-dablom, ali to niko neće zapamtiti.

Izvor: Stacy Revere / Getty images /Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Cijela Amerika je čekala debi Kupera Flega, ali je sve to palo u vodu zbog Viktora Vembanjame. Jeste prvi pik na draftu uspio da zabilježi dabl-dabl na svom prvom meču sa po 10 poena i skokova, ali Francuz se spektakularno vratio na teren i donio pobjedu 125:92.

Vembanjama je upisao nevjerovatnih 40 poena uz 15 skokova i uz to je uspio da upiše asistenciju, a jedan potez na meču je natjerao komentatore da ostanu u potpunom šoku i čudu. Derek Lajvli je dobio loptu u reketu i probao da šutne, a onda je dobio monstruoznu blokadu. Pogledajte kako to radi Vembanjama:

"Lajvli je dobio blokadu, nevjerovatno od starne Vembanjame!", rekao je jedan komentator, a drugi je dodao: "Kao da igraš sa tatom na parkingu kada imaš osam godina. Šta da radiš?"

Što se tiče ostalih, Stefon Kesl je ubacio 22 poena, imao je 7 skokova, 6 asistencija, a kod protivnika Entoni Dejvis je uspio da postigne 22 poena uz 13 skokova.

