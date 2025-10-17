"Ja imam 224 cm, a on je viši": Boban Marjanović zapalio Ameriku izjavom o Viktoru Vembanjami

Srpski košarkaš Boban Marjanović "zapalio" je Amerikance sa izjavom da je Viktor Vembanjama znatno viši od njega.

Izvor: Imagn Images / ddp USA /Gonzales Photo/Inaki Esnaola / imago sportfotodienst/Profimedia

Viktor Vembanjama je imao mnogo problema sa zdravljem i trombom prošle sezone, a sada se vraća na teren. Izvještaji iz NBA lige kažu - još bolji, ali i još viši!

Zvanično je nevjerovatni Francuz visok 224 centimetra, baš koliko i srpski div Boban Marjanović, ali srpski centar prvi ne vjeruje u vjerodostojnost tog mjerenja.

"Ja sam visok 2024 cemntimetra i kad pogledam Vembanjamu samo pomislim - nema šanse", rekao je Marjanović, aludirajući na to da je Francuz svakako bio viši. A ima i onih koji vjeruju da je on jednostavno nastavio da raste.

"Mislim da je on sve bliže 230 centimetara", rekao je dugogodišnji NBA analitičar "ESPN-a" Brajan Vindhorst.

Koliko god da je visok - strašno je dobar

Zaista je čudo prirode Viktor Vembanjama i nakon početaka u Nanteru za koji je igrao sa 15 godina, zatim igara u Asvelu i Metropolitansu došao je 2023. u San Antonio kao prvi pik na draftu. Prošle godine je bio Ol-Star, ali je nakon Ol-star pauze završio sezonu zbog duboke venske tromboze.

Za sada se kao najviši igrači u istoriji NBA lige sa 231 centimetrom vode George Murešan i Manute Bol. Dva centimetra je bio niži Tako Fol, kao i Jao Ming, pa i Šon Bredli. Indijac Sim Bular kao i Slavko Vraneš, te Pavel Podkolzin imaju 226 centimetara i oni su zvanično svi viši od Vembanjame. Nezvanično - možda je i najviši ikada.