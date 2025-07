"Nemojte to da radite, bacite ga u zatvor": Vembanjama napao NBA zbog čestitke Melounu

Viktor Vembanjama je javno napao NBA ligu jer je čestitala rođendan Karlu Melounu. Jeste bio strašan košarkaš, ali njegova prošlost je vrlo mračna.

Izvor: Profimedia

Bruji NBA nakon što je Viktor Vembanjama očigledno napao Karla Malouna. Kada je 24. juna NBA liga čestitala 62. rođendan jednom od najboljih košarkaša u istoriji, on se pobunio.

Kada je liga podijelila post na društvenoj mreži tviter sa natipisom: "Pridružite nam se u čestitkama za 62. rođendan dvostrukom MVP-u i 14 puta Ol Star igraču "Poštaru" Karlu Melounu" Vembanjama je reagovao. Francuski centar je podijelio video na kome se vidi poznata internet ličnost Lil Rodni San. On u videu govori: "Šta? Ovo nije to što treba uraditi. Zatvorite ga jer treba da bude u zatvoru", kaže on u svom videu.

Pretpostavlja se da je razlog zbog koga je Vembanjama ovako reagovao zbog Melounove prošlosti. Sada već davne 2004. godine Vanesa Brajant, žena pokojnog Kobija Brajanta, napala je Melouna da je imao neprikladne komentare u vezi nje. Supruga pokojnog Kobija Brajanta sa kojim je Meloun tada igrao u Lejkersima pričala je da joj je čak rekao da će "ići u lov na male Meksikanke", pa se oglasio i sam Brajant.

"Rekao je šta je rekao i iskreno vjerujem da nije u pitanju nikakav nesporazum. Moja žena to neće da trpi, osjećala se nelagodno u njegovoj blizini u toj mjeri da je zvala njegovu ženu i rekla joj sve", rekao je tada Brajant. Ipak, to je zaista mali dio njegovih grijeha.

Kada je imao 20 godina Meloun je dobio dete, a majka je bila 13-godišnja devojčica Gloria Bel. Iako je odrađen test i utvrđeno da je on otac do sada je odbio da prizna sina, ali i da uopšte priča o tome: "Neću da pričam o tome i nije me briga. To je moj život, moje lične stvari i srediću to kao i sve drugo. Kako god", rekao je Meloun.

Karl Meloun je jedan od najboljih krilnih centara u istoriji NBA lige. Igrao je od 1985. do 2003. godine za Jutu i posljednju sezonu u Los Anđeles Lejkersima, a Juta mu je povukla broj 32 iz upotrebe kao i Lujzijana Tek. Bio je dva puta MVP regularnog dijela sezone, 14 puta Ol Star i ima dva zlata sa Olimpijskih igara sa Amerikom.

Izvor: YouTube/NSU Demons

Ima četvoro djece u braku sa Kej Kinsi, nekadašnjom Mis Ajdaha. Međutim, ima i tri nepriznata djeteta. Dva sa Bonitom Ford, ženom njegovih godina, od čega je ćerka Šeril imala dugu karijeru u WNBA ligi i tri puta je bila šampion, a četiri puta Ol Star. Glorija Bel rodila je Dimitrijusa Bela, koji je bio NFL igrač. Nastupao je za Bafalo Bilse, Filadelfija Iglse i Dalas Kaubojse, a oca nije hteo da upozna.

"Ponašam se kao da je moja majka otišla u banku sperme. Njega ne mrzim, jer je to što ga nije bilo učinilo da budem bolja osoba", rekao je Bel prije 13 godina u jednom intervjuu za "ESPN".

Prema riječima Dimitrijusa Bela, sreo je Melouna kada je diplomirao sa 17 godina, a on mu je rekao: "Prekasno je da ti budem otac". Sud je odredio Melounu da plaća alimentaciju od 125 dolara nedjeljno, ali je on to odbio i između 1988. u 1989, nagodio se vansudski sa porodicom majke svog sina.

Victor Wembanyama reacts to the NBA wishing Karl Malone a Happy Birthday.



(h/t@LeagueAlerts)pic.twitter.com/d4PG3cuiVd — Legion Hoops (@LegionHoops)July 25, 2025

Ipak na kraju je došlo do pomirenja i sada održavaju odnose, a Meloun se javno pokajao. "Nisam bio u pravu, zar ne. Napravio sam grešku i moja je, nije njihova... Nisam to uradio ispravno.Griješio sam, ali neću svaki put da se vraćam na to i da pokušam da se iskupim, jer je to nemoguće. Taj odnos otac-sin ne može da se vrati unazad, ali sada imamo sjajan odnos. Ja sam i dalje 'tata', 'ćale', 'matori' ili kako god hoće da me zovu", rekao je Meloun u jednom intervjuu 2018.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!