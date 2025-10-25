Svi gledaju u duks uhapšenog, da li je to poruka Lebronu? Mafija je ušla u NBA ligu i sad se sumnja na sve

NBA ligu danima potresa veliki kockarsko-kladioničarski skandal. Hapšenja, teške optužbe i upliv mafije u ligu.

Izvor: Mathieu Lewis-Rolland / Getty images / Profimedia

Uhapšeni NBA trener Čonsi Bilaps (49) napustio je sudnicu u Portlandu noseći duks "Klač sports" agencije. Mnogi su u tom gestu vidjeli njegovu (ne)skrivenu poruku Lebronu Džejmsu, čiji je najbolji prijatelj Rič Pol osnivač te agencije i koji je indirektno umiješan u ovaj slučaj, ne kao akter.

Bilaps je uhapšen kao dio veće grupe osumnjičenih da su učestvovali u nelegalnom klađenju i u nameštanju partija za poker, a sve uz podršku mafije. Uz njega, uhapšeni su i bek Majami Hita Teri Rozir (31) i bivši igrač i pomoćni trener Klivlenda, Dejmon Džons (49).

NBA liga je saopštila da su Bilaps i Rozir stavljali opklade na mečeve svojih timova, Portlanda i Majamija. Ukupno su uhapšene 34 osobe u sklopu istrage koja je vođena u 11 saveznih država i koja je došla do zaključka da su "u igri" bile desetine miliona dolara, ali i četiri mafijaške porodice.

Bilaps je uhapšen u Oregonu i optužen je na osnovu posebne optužnice koja ga tereti za učešće u široko rasprostranjenoj šemi namještanja nezakonitih poker partija koje su, prema navodima vlasti, podržavale mafijaške porodice. Optuženi se, prema riječima nadležnih, terete da su koristili tehnologiju da bi ukrali milione dolara od žrtava na području Njujorka.

Bilaps i Rozir su optuženi za zavjeru radi počinjenja prevare putem elektronske komunikacije i zavjeru za pranje novca. Prema riječima pomoćnice američkog tužioca Dajane Hu, za svaku tačku optužnice predviđena je kazna do 20 godina zatvora.

Kako je Lebron upleten u skandal?

Izvor: Jonathan Daniel / Getty images / Profimedia

"Njujork Tajms" objavio je da je Dejmon Džons neovlašćeno dijelio informacije o Lebronu Džejmsu kockarima i da je to uradio samo dan nakon što je Lebron postao najbolji strijelac u istoriji, u sezoni 2022/23.

Bila je to februarska utakmica Milvokija i Lejkersa, koju FBI sada istražuje. Džejms nije igrao zbog bola u članku, a meč je odigran dva dana nakon što je prestigao Karima Abdul-Džabara. Džons je kao Džejmsov prijatelj i kao osoba koja nije bila član Lejkersa, prodao ili pokušao da stekne korist od informacije koja nije bila dostupna javnosti, tako da bi drugi stavili opklade na osnovu nje. Između ostalih, navodni saučesnici, Erik Irnest i Marvis Ferli.

"Stvar je bila u tome ko neće igrati ili ko će izaći iz igre prije kraja utakmice, da se ne vrati. Izvori iz lige nam potvrđuju da Džejms nije bio obaviješten da Džejms dijeli informacije o njegovom statusu. Lejkersi nisu htjeli da komentarišu ovaj slučaj", piše navedeni portal.

U utakmici protiv Milvoka, ipak, Lejkersi su pobijedili i bez Džejmsa, a pomenuti optuženi Ferli uložio je 100.000 dolara na poraz Lejkersa. Nakon toga je tražio od Džonsa da mu isplati 2.500 dolara, koliko mu je platio za informaciju o Lebronu.

"Prije utakmice protiv Baksa, Džons je napisao neimenovanom konspiratoru u poruci da je jedan od igrača van tima i da bi trebalo da se kladi na Milvoki. Taj igrač i dalje nije bio zvanično na spisku povrijeđenih. Isto je radio i u sezoni 2023/24, kada je davao informacije o tada 'najboljem igraču Lejkersa'".

Džouns u tom periodu nije bio član stručnog štaba Lejkersa, već je individualno radio sa Lebronom u toku zagrijavanja, satima prije utakmice. Imao je pristup svlačionici ekipe, avionu Lejkersa i hotelima u kojima bi ekipa bila smještena. Njih dvojica bili su i saigrači u Klivlendu, od 2005. do 2008. godine.

Ko je Čonsi Bilaps i koliko je zarađivao?

Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO

Trener Portlanda Čonsi Bilaps bio je jedan od najvećih američkih talenata, treći "pik" na NBA draftu 1997. godine i organizator igre šampionskih Detroit Pistonsa 2004. godine, i to kao MVP finala. Toliko je dubok trag ostavio u tom timu da je njegov dres sa brojem "jedan" povučen pod svodove "Litl Cezars arene".

Završio je karijeru u Pistonsima 2014. godine, kao svjetski šampion sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država, a postao je trener 2020. godine, kao asistent Tajronu Luu u Los Anđeles Klipersima. Pola godine kasnije, u ljeto 2021. postao je trener Portlanda i bio je to sve do ovog oktobra kada je NBA hitno poništila njegov ugovor. Prošle sezone je zarađivao 4,7 miliona dolara, a potom je dobio povišicu, mada nikad nije objavljeno zvanično koliko mu je iznosila plata.