Luka Dončić uništio "novog Džordana": Ubacio mu 49 poena i dabl-dabl, pokazao ko je gazda

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić je razbio Entonija Edvardsa u direktnom duelu.

Luka Dončić 49 poena u pobjedi Lejkers nad Minesotom Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Luka Dončić je eksplodirao u pobjedi Los Anđeles Lejkersa nad Minesotom 128:110. Postigao je 49 poena, 11 skokova i 8 asistencija i tako je uspio da u direktnom duelu bude bolji od Entonija Edvardsa. "Novi Džordan" je imaoo 31 poen, 5 asistencija i 4 skoka. 

Dončiću je pomogao Ostin Rivs sa 25 poena, 11 asistencija i 7 skokova kao i Rui Hačimura sa 23 poena, dok je Deandre Ejton imao 15 poena i 8 skokova. Kod Minesote Džulijus Rendl je imao 26 poena, 9 skokova i 5 asistencija, ali njemu i Edvardsu niko od kolega nije pomogao.

I na prvom meču sezone Dončić je bio sjajan, ali u duelu sa Golden Stejtom 43 poena, 12 skokova i 9 asistencija nije bilo dovoljno da se dođe do pobjede. 

Luka Dončić košarka NBA liga

