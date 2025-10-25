Trener Klipersa zakucao Bogdana na klupu, Amerikanci se pobunili

Tajron Lu za sada nije dao ni sekund na terenu Bogdanu Bogdanoviću ove sezone. Kada su ga pitali zašto bio je vrlo kratak.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/ERIK S. LESSER/EPA

Bogdan Bogdanović je opet bio van tima Los Anđeles Klipersa, a sve je poslije meča zanimalo šta se tu desilo zapravo. Tajron Lu je na pitanje o Bogdanoviću rekao samo jednu riječ.

Kada su ga pitali zašto Bogdan nije igrao ni na jednom od prva dva meča rekao je samo: "Komunikacija". Šta to znači, ostaje da se vidi.

Ty Lue on why Bogdan Bogdanovic hasn’t played the first two games: “The communication.”



He left it at that.#ClipperNationpic.twitter.com/nsc4YktTsX — Kasey Kazliner (@KaseyKazliner)October 25, 2025

Los Anđeles Klipersi su ovoga puta savladali Finiks Sanse 129:102, a najbolji su bili Džejms Harden sa 30 poena i po 7 skokova i asistencija i Kavaj Lenard sa 27 poena i po 5 skokova i asistencija. U prvom meču doživjeli su brodolom prptov Jute i poraženi su.

Bogdan Bogdanović se oporavio od povrede koju je zadobio na Evropskom prvenstvu, ali za sada u konkurenciji Hardena, Bila, Dana, Pola nije dobijao šansu. Na prvom meču ga nije bilo ni na klupi, sada je makar bio u 12.