Trener Klipersa zakucao Bogdana na klupu, Amerikanci se pobunili

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Tajron Lu za sada nije dao ni sekund na terenu Bogdanu Bogdanoviću ove sezone. Kada su ga pitali zašto bio je vrlo kratak.

Trener Klipersa odgovorio zašto ne igra Bogdan Bogdanović Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/ERIK S. LESSER/EPA

Bogdan Bogdanović je opet bio van tima Los Anđeles Klipersa, a sve je poslije meča zanimalo šta se tu desilo zapravo. Tajron Lu je na pitanje o Bogdanoviću rekao samo jednu riječ. 

Kada su ga pitali zašto Bogdan nije igrao ni na jednom od prva dva meča rekao je samo: "Komunikacija". Šta to znači, ostaje da se vidi.

 Los Anđeles Klipersi su ovoga puta savladali Finiks Sanse 129:102, a najbolji su bili Džejms Harden sa 30 poena i po 7 skokova i asistencija i Kavaj Lenard sa 27 poena i po 5 skokova i asistencija. U prvom meču doživjeli su brodolom prptov Jute i poraženi su. 

Bogdan Bogdanović se oporavio od povrede koju je zadobio na Evropskom prvenstvu, ali za sada u konkurenciji Hardena, Bila, Dana, Pola nije dobijao šansu. Na prvom meču ga nije bilo ni na klupi, sada je makar bio u 12. 

