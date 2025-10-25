logo
Jokić ostao bez najvjernijeg "džokera": Nekad bio Ol Star, sad ga se Denver lako odrekao

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Denver je odlučio da ne potpiše Deandrea Džordana kao trećeg centra, pa je dugogodišnja rezerva Nikoli Jokiću otišla u Pelikanse.

Deandre Džordan otišao iz Denvera u Nju Orleans Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Neće više igrati sa Nikolom Jokićem Deandre Džordan, ali će nastaviti da nastupa u NBA ligi. Nakon tri godine u kojima je bio prva izmena za Nikolu Jokića u Nagetsima sada je potpisao ugovor sa Nju Orleans Pelikanima.

Dobio je veteranski minimum od 3.600.000 dolara, a iz sastava Denvera je otišao nakon dolaska Jonasa Valančijunasa koji ga je zamijenio kao prva opcija iza Jokića u reketu. 

Džordan je u NBA stigao 2008. godine i bio je dio kultne generacije "Lob Sitija" u Los Anđeles Klipersima. Zajedno sa Krisom Polom i Blejkom Grifinom je deset godina juri prsten, a onda je mnogo mijenjao timove.

Bio je Ol star 2017. godine, a onda je igrao za Dalas, Njujork, Bruklin, Lejkerse i Filaldelfiju. U Nagetsima je 2023. godine osvojio NBA prsten. U karijeri osim jednog Ol Star nastupa ima jedno biranje u najbolji tim lige, dva puta je biran u treću petorku NBA, dva puta u najbolji defanzivni tim i dva puta je bio najbolji skakač NBA. 

Tagovi

NBA liga košarka

