logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čonsi Bilaps snimljen kako izlazi iz suda: Legendarni NBA as optužen za prevaru vijeka u NBA

Čonsi Bilaps snimljen kako izlazi iz suda: Legendarni NBA as optužen za prevaru vijeka u NBA

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Čonsi Bilaps je izašao iz suda nakon što je saslušan u vezi skandala sa namještanjem utakmica.

Čonsi Bilaps pušten na slobodu ali optužen za namještanje utakmica Izvor: X/TheAthletic/Printscreen

Čonsi Bilaps je pušten. Nekada legendarni plejmejker je optužen za namještanje utakmica i u četvrtak se pojavio na sudu u Portlandu i pušten je na slobodu. Optužen je za proneveru, pranje novca i umiješanost u namještanje mečeva zbog klađenja. 

Šampionski košarkaš koji je u karijeri nastupao za Boston, Toronto, Denver, Minesotu, Detrot, Njujork i Kliperse, a 2004. godine je bio šampion i MVP finala. Pet puta je bio Ol Star i Detroit mu je povukao dres sa brojem 1.

On ima 49 godina, a nije jedini koji je pod istragom. Čak 34 lica su optužena, a sada je otkriveno da su među optuženima i Teri Rouzir i Dejmon Džouns. Takođe su optuženi i da su namještali partije pokera. Pogledajte kako je izašao iz suda Čonsi Bilaps: 

Bilapsov advoakt Kris Hejvud rekao je da je nejgov kljent "čovjek od integriteta" te da će se "boriti sa ovim optužbama sa istom upornošću kao što je to radio tokom karijere". 


Tagovi

NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC