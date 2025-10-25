Čonsi Bilaps snimljen kako izlazi iz suda: Legendarni NBA as optužen za prevaru vijeka u NBA

Čonsi Bilaps je izašao iz suda nakon što je saslušan u vezi skandala sa namještanjem utakmica.

Izvor: X/TheAthletic/Printscreen

Čonsi Bilaps je pušten. Nekada legendarni plejmejker je optužen za namještanje utakmica i u četvrtak se pojavio na sudu u Portlandu i pušten je na slobodu. Optužen je za proneveru, pranje novca i umiješanost u namještanje mečeva zbog klađenja.

Šampionski košarkaš koji je u karijeri nastupao za Boston, Toronto, Denver, Minesotu, Detrot, Njujork i Kliperse, a 2004. godine je bio šampion i MVP finala. Pet puta je bio Ol Star i Detroit mu je povukao dres sa brojem 1.

On ima 49 godina, a nije jedini koji je pod istragom. Čak 34 lica su optužena, a sada je otkriveno da su među optuženima i Teri Rouzir i Dejmon Džouns. Takođe su optuženi i da su namještali partije pokera. Pogledajte kako je izašao iz suda Čonsi Bilaps:

Chauncey Billups leaving the courthouse in Portland, Oregon



He was arrested early Thursday morning as part of a federal investigation into illegal gambling activities.pic.twitter.com/OGjRNmeHyG — The Athletic (@TheAthletic)October 23, 2025

Bilapsov advoakt Kris Hejvud rekao je da je nejgov kljent "čovjek od integriteta" te da će se "boriti sa ovim optužbama sa istom upornošću kao što je to radio tokom karijere".





