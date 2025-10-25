"Nije moj posao da ga zovem": Deni Avdija jedini dobio dozvolu da priča o NBA skandalu

Deni Avdija bio je jedini igrač Portlanda koji je razgovarao sa medijima poslije hapšenja trenera Čonsija Bilapsa i skandala koji trese NBA ligu.

Skandal trese NBA ligu. Poslije istrage FBI krenula su hapšenja, među prvima je uhapšen i trener Porltanda Čonsi Bilaps zbog ilegalnog kockanja. Njega je na klupi zamijenio Tijago Spliter, a Blejzersi su poslije pobjede protiv Golden Stejta (139:119) ostavili Denija Avdiju na vetrometini. Samo je on pričao sa medijima u svlačionici i većina pitanja bila je o skandalu vijeka...

"To je NBA liga, dio toga je to da moraš da nastaviš da igraš, da se fokusiraš na posao. Volimo Čonsija i sve što je uradio za nas. Ne znam mnogo detalja, ne bih o tome da pričam, fokusiran sam na mečeve, moje srce je uz njega i njegovu porodicu", počeo je Avdija.

Nastavila su da se ređaju pitanja o Bilapsu.

"Sjajan je trener, voli igrače, radi toliko toga da bi mi bili bolji. Bio je veoma važan. Kada sam došao u Portland on me je prihvatio, pomogao da postanem bolji i nije lako."

Priznao je da nije bilo lako trenirati i spremati se za meč uz sva dešavanja van terena.

"Šta se dešavalo na treninzima? Ništa. Razumijemo da nas niko ne sažaljeva, da moramo da radimo svoj posao. Znam da Čonsi ne bi htio da se zaustavimo. Srećan sam, Tijago je sjajan čovjek, imamo odlične trenere, sa puno iskustva i znanja, idemo dalje."

"Nije moj posao da se čujem sa njim"

Deni Avdija was the only Blazer to talk to the media in pregame locker room availability.



Here's the full raw interview of where both him and the team is at mentally right now:pic.twitter.com/nqLP9YgRK6 — Brenna Greene (@BrennaGreene_)October 25, 2025

Jedno od pitanja bilo je i da li je pozvao Čonsija Bilapsa i da li su razgovarali.

"Nisam se čuo sa njim, znam da ima dosta stvari o kojima brine trenutno. Nije moj posao u ovom trenutku da se čujem sa njim, ne želim da se miješam. Želim mu sve najbolje i njegovoj porodici."

Odbio je da priča previše o svojim osjećanjima i kako sve to deluje njemu u trenutnoj situaciji.

"Nije mi bilo lako kada sam čuo. Mogu samo da kontrolišem ono što mogu da kontrolišem, postoje stvari koje su van mojih mogućnosti, naravno da je frustrirajuće."

"Tijago je bio u Evroligi, kao i ja"

Naglasio je momak porijeklom sa Kosova da ni on ni njegovi saigrači neće dozvoliti da ovo utiče na ekipu.

"Imamo jedni druge, jaki smo, talentovani, mladi. Želimo da uspemo, da pobjeđujemo i ništa nas neće zaustaviti u tome. Držaćemo se zajedno kao nikada prije i idemo dalje. Nije laka situacija, osećate kao da nešto fali, ali možete da se fokusirate samo na sebe i da pobjeđujete."

Pohvalio je Tijaga Splitera koji je ostvario pobjedu kao trener Portlanda. Prošle godine je bio na klupi Pariza, sad je u NBA ligi.

"Prije svega, on je bio sjajan u Evroligi odakle sam i ja došao(igrao za Makabi op.a.), što je sjajno vidjeti. Igrao je za sjajne trenere i bio sjajan igrač i uzbuđen sam što ću igrati za njega. Rekao nam je samo da se držimo zajedno", zaključio je Deni Avdija.

