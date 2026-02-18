4 odlične kratke serije koje se bindžuju za dan: Od hit trilera do stravičnog bijega od ekstremista

Ukoliko nemate koncentraciju za serije sa više epizoda, donosimo četiri prijedloga koja su sve samo ne dosadna.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Prethodna godina donijela je više nego fantastične naslove kada je riječ o serijama, a ne možemo reći i da je ova 2026. loše počela. Naprotiv. Ipak, nemamo uvijek vremena, a ni živaca za ostvarenja sa više sezona i epizoda.

Nekad nam treba nešto kraće i konkretnije, što može da se bindžuje za dan, te smo odlučili da izdvojimo četiri serije koje su zasluženo na vrhu lista, kako po ocjenama kritike, tako i publike, a odlikuje ih odlična priča, dobra gluma, i sve to je spakovano u mini format od svega par epizoda.

His & Hers

His & Hers, trejler Izvor: YouTube

Mini-serija prati Anu Endruz, TV novinarku koja se vraća u rodni gradić u Džordžiji nakon misterioznog ubistva žene. Detektiv Džek Harper, njen otuđeni suprug, vodi istragu, ali oboje kriju tajne i sumnjaju jedno u drugo. Kako se slučaj razvija, otkrivaju se veze ubijene sa njihovom zajedničkom prošlošću, a neočekivani obrti vode do šokantnog otkrića motivacije zločina.

Missing You

MISSING YOU | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Serija prati Detektivku Sofiju dok istražuje slučaj nestale tinejdžerke. Dok traži dokaze i ispituje osumnjičene, Sofija otkriva složene porodične tajne i laži koje svaka osoba u gradu skriva. Svaka epizoda otkriva nove tragove i obrte, vodi gledaoce kroz intenzivan triler pun napetosti, sve do dramatičnog raspleta.

Black Rabbit

BLACK RABBIT Izvor: YouTube

U malom gradiću pronađeno je tijelo misteriozne žene, što je uzdrmalo lokalnu zajednicu. Glavni lik, novinar Martin, pokušava da razotkrije ko je odgovoran i zašto, dok se otkrivaju veze između mračnih tajni iz prošlosti i sadašnjih događaja. Serija je puna neočekivanih obrta, a napetost raste kako Martin dolazi sve bliže istini, otkrivajući moralne dileme i skrivene motive građana.

Unorthodox

UNORTHODOX Trailer Izvor: YouTube

Serija prati Esti, mladu ženu iz stroge ultraortodoksne jevrejske zajednice u Bruklinu, koja bježi iz svog braka i zajednice da bi započela novi život u Berlinu. U Berlinu se suočava sa izazovima prilagođavanja, pokušava da pronađe posao, sklonište i prijatelje, dok istovremeno istražuje sopstveni identitet i talente za muziku koje je morala da potisne, dok se ujedno bori sa mislima da prekine trudnoću. Paralelno, njen bivši muž i porodica iz Bruklina pokušavaju da je pronađu, pa čak i da je ubiju ako se ne vrati. Fantastična priča koju vrijedi gledati!

(Mondo.rs)