Krimi drama koja je mnogima promakla: Stiže 3. sezona i donosi brutalne slučajeve

Ukoliko volite dobar krimić, obavezno pogledajte prethodne dvije sezone serije "Patience"

Ukoliko volite dobre krimi drame i u potrazi ste za naslovom koji će vam držati pažnju od prve do posljednje scene, topla preporuka je da bacite pogled na seriju "Patience" koja je, apsolutno nezasluženo, prošla mnogima ispod radara, a koja uskoro dobija svoju treću sezonu.

O čemu se radi u seriji "Patience"?

Serija "Patience" zasnovana je na francuskom hitu "Astrid: Murder in Paris", a prati Pejšns Evans (Ela Mejzi Purvis), mladu autističnu ženu zaposlenu u arhivi policije u Jorku. Iako povučena i nenametljiva, Pejšns je izuzetno talentovana samouka kriminološkinja sa izoštrenim okom za detalje koje drugi lako previde.

Njen dar ubrzo primjećuje inspektorka Bea Metkalf, koja je uvodi u tim i uključuje u rješavanje složenih i neobičnih zločina.

U drugoj sezoni serije dolazi do promjene u timu – novu ulogu preuzima stroga i direktna inspektorka Frenki Monro, čiji odnos sa Pejšns u početku ne ide glatko.

Ipak, zajednički rad na zamršenim slučajevima dovodi do međusobnog poštovanja i snažnog partnerstva.

Šta nas čeka u trećoj sezoni?

Treća sezona donosi ukupno deset epizoda, više nego ranije, a Pejšns nastavlja saradnju sa policijom i inspektorkom Monro, sa kojom je sada u stabilnom i prijateljskom odnosu. Gledaoci mogu da očekuju nove misteriozne slučajeve u kojima će Pejšns ponovo pokazati sav sjaj svog briljantnog uma.

Međutim, fokus više nije samo na zločinima. U novoj sezoni glavna junakinja se suočava i sa važnim privatnim pitanjima – istražuje okolnosti smrti svog oca, sumnjajući da saobraćajna nesreća možda nije bila slučajna. Istovremeno, njen emotivni život dobija novu dimenziju, a pokušava i da izgradi odnos sa otuđenom polusestrom Džoj.

