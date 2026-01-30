logo
"The White Lotus" dobija pojačanje: Helena Bonam Karter u četvrtoj sezoni

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Četvrta sezona HBO serije "The White Lotus" dobija nova zvučna imena.

Helena Bonam Karter u 4. sezoni serije The White Lotus Izvor: screenshot/YouTube/YouTube Poetry with Allie Esiri

Glumačkoj ekipi pridružuju se Helena Bonam Karter, Kris Mesina i Marisa Long, dok se detalji radnje i likova drže u tajnosti.

Hit HBO serija "The White Lotus" nastavlja da širi glumačku postavu. U četvrtoj sezoni popularne serije gledaćemo Helenu Bonam Karter, Krisa Mesinu i Marisu Long, potvrđeno je iz produkcije.

Iako se već ranije spekulisalo da su Bonam Karter i Mesina u pregovorima za uloge u novoj sezoni, tek sada je njihovo učešće i zvanično potvrđeno. Kao i u prethodnim sezonama, detalji o likovima i samoj radnji ostaju strogo čuvani.

Nova imena pridružuju se ranije najavljenoj glumačkoj ekipi koju čine Stiv Kugan, Kejleb Džonte Edvards, Aleksander Ludvig i EJ Mišalka, piše Variety.

Serija "The White Lotus", poznata po satiričnom prikazu bogate elite i savremenih društvenih odnosa, i u četvrtoj sezoni donosi novu priču, novu lokaciju i prepoznatljivu dozu crnog humora.

Tagovi

serije glumice helena bonam karter

