"Ružna si, izgledaš kao goblin": Zvijezda serije "You" prolazi kroz pakao, razlog je užasan

Bruer kaže da je kao dijete i sama bila žrtva vršnjačkog nasilja, a komentari koji sugerišu da joj je potrebna plastična operacija su joj okidači.

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Glumica Madelin Bruer (33) u intervjuu za jedan magazin otkrila je kako je neočekivano naišla na kritike zbog svog fizičkog izgleda nakon što je tumačila Bronte, odnosno Luiz Flaneri, u posljednjoj sezoni hit serije "You".

Kada su je pitali da li ju je iznenadila reakcija obožavalaca, Bruer je priznala da nije očekivala negativne komentare.

"Malo me iznenadila reakcija fanova. Da budem iskrena, nisam očekivala da će ljudi zavoljeti Bronte, ali nisam očekivala ni da će me nazivati ružnom, jer nisam", istakla je ona, pa dodala:

"Shvatam da nisam po svačijem ukusu, ali nisam ružna. Mislila sam da je najveća publika ove serije ženska, mlade žene, i nisam očekivala toliku količinu mizoginije usmjerene prema meni."

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Bruer se pridružila posljednjoj sezoni Netfliksovog hita "You" kao Bronte, posljednja djevojka serijskog ubice Džoa Goldberga (Pen Badžli). Kao velika obožavateljka serije, kaže da je bila oduševljena što je dio tog svijeta. Ipak, nije očekivala takvu reakciju fanova.

"Mislim da kada ljudi naiđu na mizoginiju i dekonstrukciju svog heroja, to ih uzruja“, kaže Bruer o sudbini Džoa, pa dodaje:

"Posebno ih naljuti što je žena bila ta koja ga je srušila. I još je bila nova žena, žena koja im možda nije privlačna."

"Djevojke, opustite se"

"I zbog svega toga ne mogu da se uzdržim, a da ne uzmem telefon i pročitam komentare ispod mojih slika, gdje pišu: ‘O, tako si ružna. Izgledaš kao goblin.’ A ja sam reagovala: ‘Djevojke, opustite se. Nisam ružna.’“

Bruer kaže da je kao dijete bila žrtva vršnjačkog nasilja, a komentari koji sugerišu da joj je potrebna plastična operacija su joj "okidači“.

"Zahvalna sam što se ovo nije dogodilo ranije u životu. Da se to dogodilo kad sam imala 25 godina, slomila bih se jer tada još nisam išla na terapiju. Sada kad sam u tridesetim, nije me briga. Znam da mogu da izdržim", poručila je.

Glumica je pojasnila da je svjesna da su kritike "normalan dio posla" i dodala:

"Sad me baš briga. Sve dok to rade meni, a ne nekome ko to ne može da izdrži – samo naprijed."

A kada joj zatreba malo dodatne podrške, fokusira se na svog vjerenika, snimatelja Džeka Tompsona Roilensa.

"On misli da sunce izlazi iz moje zadnjice i smatra da sam najljepša žena na svijetu. Njegovo mišljenje je zapravo jedino koje mi je stvarno važno.“

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Par se priprema za vjenčanje u julu u Engleskoj. Glumica je otkrila da je prava perfekcionistkinja, zbog čega želi da sve prođe glatko kako bi ostvarila svoju viziju vjenčanja.

Serija "You" trenutno je dostupna na Netfliksu.

(Mondo)