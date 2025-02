Preminula glumica iz hit serije "Squid Game": U novembru prošle godine dijagnostikovan joj je rak želuca

Glumica Li Đu-Sil, poznata po ulozi Park Mal Sun u hit seriji "Squid Game", preminula je danas.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Glumica Li Đu-Sil, poznata po ulozi Park Mal Sun u hit seriji "Squid Game", preminula je danas u 81. godini, samo tri mjeseca nakon što joj je dijagnostikovan rak želuca.

Preminula je u svom domu u Južnoj Koreji, prema izvještaju nacionalnih medija "The Chosun Ilbo".

Li Đu-Sil je tokom života pobijedila rak dojke prije 30 godina, kada su joj dali samo mjesec dana života, a borila se sa bolešću 13 godina prije nego što je proglašena zdravom. Međutim, u novembruprošle godine dijagnostikovan joj je rak želuca.

Njena sahrana biće održana 5. februara u bolnici Shinchon Severance.

Li je započela svoju glumačku karijeru 1964. godine, prvo kao glasovna glumica, a potom kao glumica. Tokom svoje dugogodišnje karijere pojavila se u brojnim korejskim dramama, uključujući "Country Diaries", "The Uncanny Counter" i "The Present is Beautiful". Takođe je imala glavnu ulogu u popularnoj KBS-ovoj vikend drami "Beauty and Innocent Boy", a igrala je i u horor-akcionom filmu "Train to Busan".

Serija "Squid Game" postala je globalna senzacija 2021. godine, dramatično povećavši broj pretplata na Netflixu, i postavši najgledanija originalna serija ove platforme u prvom mjesecu emitovanja. Prema podacima Netflixa, 142 miliona domaćinstava je pogledalo ovu mračnu dramu o ljudima koji učestvuju u smrtonosnom takmičenju kako bi se oslobodili finansijskog duga.

Treća sezona serije biće posljednja i premijerno će biti emitovana na Netflixu 27. juna, kako je najavljeno prošlog četvrtka.

(Telegraf/Mondo)