Svi gledaju Netfliks sci-fi hit iz 2018: Serija od 3 dijela donosi opasnu, uzbudljivu priču na nov način

Netfliksova verzija kultne SF serije "Izgubljeni u svemiru" ("Lost in Space") iz 2018. godine potcijenjeno je remek-djelo koje ćete gledati bez treptanja
Kada govorimo o sci-fi žanru, nema mnogo novih ostvarenja koja su ostvarila očekivanja publike, te ne čudi što se većina ljudi okreće starijim naslovima, naročito onim koji su, uprkos sjajnim kritikama, mnogima pobjegli ispod "radara".
Upravo je remake serije "Izgubljeni u svemiru" ("Lost in Space") iz 2018. godine jedan od onih koji tek sada dobijaju zasluženu pažnju.
Trodelna serija od ukupno 28 epizoda je idealna za vikend bindžovanje, i riječ je o modernom viđenju istoimene serije iz šezdesetih godina. Inspirisana je pričom "Švajcarska porodica Robinson", samo smještenom u svemir.
Radnja se odvija u budućnosti u kojoj je razoran udar pogodio Zemlju i ozbiljno ugrozio opstanak čovječanstva.Izvor: printscreen/youtube/netflix
Porodica Robinson izabrana je da učestvuje u misiji kolonizacije zvezdanog sistema Alfa Kentauri. Međutim, njihov svemirski brod skreće s kursa i oni ostaju zaglavljeni duboko u svemiru, što pokreće niz opasnih avantura.
Nova verzija zadržala je najveću vrednost originala — snažnu emotivnu priču, uz, naravno, bolje specijalne efekte.Izvor: printscreen/youtube/netflix
Ovo nije klasična naučnofantastična serija, već porodična drama smještena u svemir daleke budućnosti.Izvor: printscreen/youtube/netflix
Bitno je napomenuti da ovo nije klasična naučnofantastična serija, već porodična drama smještena u svemir daleke budućnosti, koja nudi savršen spoj emocija, humora i specijalnih efekata zbog kojih ćete epizode "gutati" u cugu.