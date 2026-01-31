Vatreni rivali, serija "Portobelo" i horor koji smo svi čekali: Na HBO stiže scena koja je prenerazila svijet

Objavljen spisak filmova i serija koje nas očekuju u februaru na kanalu HBO Max

U februaru na HBO Max stiže nova HBO Original italijanska serija "Portobelo", zatim češki film u dva dijela "Gerta Šnirh" i nove epizode hit ostvarenja "Vatreni rivali".

Dobitnik Oskara, reditelj Deni Bojl i za Oskar nominovan scenarista Aleks Gerland ponovno se udružuju u filmu "28 godina kasnije", a od filmova iz domaće produkcije imaćemo prilike da gledamo hrvatske filmove "Proslava" reditelja Bruna Ankovića, "Frka" reditelja Svebora Mihaela Jelića i "Kratki izlet" reditelja Igora Bezinovića kao i slovenački film "Nešto slatko" reditelja Tina Vodopiveca.

"Portobelo"

Prva sezona italijanske serije "Portobelo" na HBO Max stiže 20. februara i predstavlja priču o Encu Tortori, slavnom voditelju televizijske rijaliti-emisije "Portobelo", koja se emitovala tokom sedam sezona počev od 1977. godine.

On je na osnovu iskaza saradnika pravosuđa optužen da je bio dio kriminalne organizacije umiješane u trgovinu drogom. Tortora je godinama bio u zatvoru i na suđenju, prije nego što je konačno oslobođen svih optužbi.

4. februara nas očekuje premijera filma "Gert Šnirh", češki film iz dva dijela koji prikazuje Gertin život koja odrasta u češko-njemačkoj porodici i koja se uključuje se u otpor dok joj otac i brat postaju nacisti.

U februaru ćemo gledati i prvu sezonu serije "Vatreni rivali", priču o rivalskim hokejašima Šejnu Holanderu i Ilji Rozanovu.

Šejn i Ilja su dvije najveće zvijezde u Major League hokeju, povezani ambicijom, rivalstvom i magnetskom privlačnošću koju ni sami ne razumiju. Ono što počinje kao tajna avantura između dvojice mladih novajlija prerasta u višegodišnje putovanje satkano od ljubavi, poricanja i samospoznaje. Tokom narednih osam godina, ovaj dvojac juri slavu na ledu, dok se van njega bori sa sopstvenim osjećanjima. Rastrgnuti između sporta za koji žive i ljubavi koju ne mogu da ignorišu, Šejn i Ilja moraju da odluče ima li u njihovom žestoko takmičarskom svijetu mjesta za nešto tako krhko, a moćno – kao što je prava ljubav..

15. februara ćemo gledati premijeru druge sezone serije "Kao voda za čokoladu"

Nova HBO-ova adaptacija knjige "Kao voda za čokoladu" priznate autorke Laure Eskivel, uvodi nas u strastvenu priču o Titi i Pedru, u kojoj ljubav izaziva dužnost i tradiciju. Kroz recepte ispunjene strašću, serija slavi mladost, želju i senzualnost, i pretvara kuhinju u prostor otpora, dok nudi svježu i očaravajuću verziju za novu generaciju, ne propuštajući snagu koja je ovo delo načinila vanvremenskim fenomenom

24. febuara počinje emitovanje serije "Gospodar muva", zasnovane na romanu Vilijama Goldinga iz 1954. godine, koji prati grupu britanskih dječaka nasukanih na nenaseljenom ostrvu i njihove pogubne pokušaje da upravljaju sami sobom.

Tokom februara ćemo gledati i "Noćni let" (Red eye) drugu sezonu, "Pljačkaše", "Šarlotinu mrežu", prvu sezonu serije zasnovane na remek djelu E.B. Vajta, ali i dokumentarac "U kandžama Jehovinih svjedoka".

Širom Španije uobičajeno je sresti uljudne, lijepo obučene ljude poznate kao Jehovini svjedoci. Oni dijele vjerske publikacije i prenose poruku o obnovi nade u zagrobni život, uvijek ljubazno i uz smireni osmijeh. No, iza ove savršene slike kriju se iskustva i priče koje se rijetko pričaju. Tokom tri epizode upoznaćemo putovanje nekih od njihovih bivših članova i neke od ne tako idiličnih aspekata ove vjere koji su decenijama bili skriveni.

7. februara nas očekuje premijera hrvatskog ostvarenja "Proslava" iz 2024. godine.

"Kraj je Drugog svjetskog rata. Umoran i poražen, vojnik Mijo skriva se u šumi. Iz skrovišta posmatra rodno selo u koje ne smije da se vrati. Vodi nas na napeto putovanje u prošlost, a kroz tri ključna momenta njegovog života istražujemo okolnosti koje dovode do ekspanzije ekstremizma u društvu", stoji u opisu dugometražnog prvenca Brune Ankovića, a snimljena je prema istoimenom hit romanu Damira Karakaša.

Za Dan zaljubljenih gledaćemo slovenačku romantičnu komediju "Nešto slatko"; priču o Kaji (Jelena Jovanova Perić), stručnjakinji za organizaciju događaja, i njenom nevjerovatnom susretu s Acom Majstorovskim (Saško Kocev), svjetski poznatim marketinškim guruom, unoseći svježinu i humor u svijet poslovne zabave.

Scena o kojoj su svi pričali

Dan kasnije nas očekuje premijera horor filma iz 2025. godine, nastavka zombi ostvarenja iz 2002. godine.

Režiser Oskarovac Dani Bojl i scenarista nominovan za Oskara Aleks Garland ponovo sarađuju na filmu “28 godina kasnije”, zastrašujućoj novoj priči smještenoj u svijet započet filmom “28 dana kasnije”.

Prošle su gotovo tri decenije otkako je virus bjesnila umakao iz laboratorije za biološko oružje, a sad, dok se i dalje nemilosrdno sprovodi strogi karantin, neki su pronašli načine da opstanu usred zaraženih. Jedna takva grupa preživjelih živi na malom ostrvu povezanom s kopnom jednim jedinim, snažno branjenim nasipom. Kad jedan član grupe napusti ostrvo kako bi krenuo u misiju u mračno srce kopna, on otkriva tajne, čuda i užase koji su izmijenili i zaražene i druge preživjele.

Nedugo nakon što je objavljen trejler filma, na Internetu je nastala pometnja da je zombi sa slike Kilijan Marfi.

Ipak, muškarac koji "izranja" na livadi nije Kilijan.

Uprkos sličnosti koju su svi vidjeli, u pitanju je glumac i maneken Angus Nil.

Reditelj Deni Bojl je od početka planirao da ga angažuje na snimanju nastavka, piše Gardijan i dodaje da je obim Angusovog struka samo 71 centimetar.

"Deni mi je rekao da me je imao u vidu za ovu ulogu. Našli smo se, dogovorili i pristao sam da je prihvatim", rekao je glumac.

Na spisku ostvarenja koja ćemo gledati u februaru su i "Kratki izgled", "Sjenka i plijen", "Bez naglih pokreta", "Nećemo se više plašiti" i "Neka pričaju šta hoće" sa legendarnom Meril Strip.

