Pet filmova nominovanih za Oskara hit na Netfliksu: Zalujdeli su svijet i osvojili brojne nominacije

Donosimo vam spisak filmova koje možete pogledati već danas, a koji su oduševili, kako publiku, tako i kritičare širom svijeta.

Izvor: Netflix

Netfliks nastavlja da niže uspjehe, a objava nominacija za 98. dodjelu Oskara još jednom je potvrdila snažnu poziciju ovog striming giganta u savremenoj filmskoj industriji. Platforma odavno nije samo mjesto za masovnu zabavu, već i dom ambicioznih, autorskih i višestruko nagrađivanih filmskih projekata koji redovno osvajaju Oskare.

Od istorijskog trijumfa filma Roma Alfonsa Kuaróna, preko hvaljenih ostvarenja kao što su "Marriage Story", "The Power of the Dog" i dokumentarca "My Octopus Teacher", Netfliks je izgradio reputaciju ravnopravnu sa tradicionalnim holivudskim studijima.

Ni ova godina nije izuzetak. Među filmovima nominovanim za Oskara nalazi se šest Netfliks naslova sa ukupno 18 nominacija.

U nastavku donosimo Netfliks kandidate za Oskara koje možete pogledati već danas.

Frankenstein

Reditelj Giljermo del Toro još jednom se vraća temama koje su obeležile njegovu karijeru – čudovištima, ljudskošću i tankoj granici između straha i saosjećanja. Njegova nova adaptacija kultnog romana Meri Šeli donela mu je čak devet nominacija za Oskara, uključujući one za najbolji film, najbolji adaptirani scenario i najbolju mušku sporednu ulogu, koju je zaslužio Džejkob Elordi.

Frankenštajn - Giljermo del Toro Izvor: Netflix

Del Torov Frankenstein daleko je od klasične horor interpretacije. Reč je o raskošno produciranoj i emocionalno slojevitoj priči koja kroz vrhunsku scenografiju, kostimografiju i vizuelne efekte ispituje etičke i moralne posledice stvaranja života. Sam reditelj je istakao da je želeo da testira granice svakog segmenta filmske umjetnosti, a rezultat je ostvarenje koje istovremeno funkcioniše kao intimna drama i epski spektakl. Ovo je već treći film Giljerma del Tora nominovan za Oskara u kategoriji najboljeg filma, posle "Shape of Water" i "Nightmare Alley", čime dodatno učvršćuje status jednog od najvažnijih savremenih autora.

Train Dreams

Film "Train Dreams" reditelja Klinta Bentlija iznenadio je publiku i kritiku svojom suptilnošću i poetskim pristupom. Radnja je smještena u rane godine 20. veka i prati život običnog Amerikanca, obeleženog ljubavlju, gubitkom i neizbježnim promjenama koje donosi moderno doba. Upravo ta univerzalnost i tiha emotivna snaga osvojile su brojne gledaoce.

Train Dreams | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Osim nominacije za najbolji film, "Train Dreams" je nominovan i za najbolji adaptirani scenario, najbolju fotografiju i najbolju originalnu pjesmu. Bentlijevo ostvarenje ne oslanja se na velike zaplete ili spektakularne trenutke, već kroz atmosferu i pažljivo birane detalje gradi duboko dirljivu meditaciju o smislu života. Kako je sam reditelj naglasio, riječ je o priči koja prihvata i svjetlost i tamu kao nerazdvojne dijelove ljudskog iskustva.

KPop Demon Hunters

Animirani film "KPop Demon Hunters" jedan je od najneočekivanijih, ali i najzabavnijih kandidata za Oskara ove godine. Ovaj muzički animirani spektakl nominovan je za najbolji animirani film, kao i za najbolju originalnu pjesmu zahvaljujući hitu Golden, koji je osvojio publiku širom sveta.

KPop Demon Hunters | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Film kombinuje K-pop estetiku, akciju i fantastične elemente u priču o muzičkim zvezdama koje se bore protiv demonskih prijetnji, balansirajući između slave i tajnog identiteta. Osim nominacija za Oskara, KPop Demon Hunters već je nagrađen Zlatnim globusima za najbolji animirani film i najbolju pjesmu, čime je potvrdio status globalnog fenomena i jednog od najzapaženijih animiranih naslova godine.

The Perfect Neighbor

U dokumentarnoj kategoriji Netfliks ove godine ima snažnog predstavnika u filmu "The Perfect Neighbor". Ovaj dugometražni dokumentarac bavi se složenim međuljudskim odnosima koji su doveli do tragičnog ubistva Adžajk Ovens na Floridi.

The Perfect Neighbor | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Film je nominovan za Oskara u kategoriji najboljeg dokumentarnog filma, a posebno se izdvaja načinom na koji gradi napetost bez senzacionalizma. Umjesto da nudi jednostavne odgovore, "The Perfect Neighbor" suočava gledaoce sa neprijatnim pitanjima o odgovornosti, ćutanju i granicama privatnosti u savremenom društvu.

All the Empty Rooms

Listu zatvara dokumentarni film "All the Empty Rooms", nominovan za Oskara u kategoriji najboljeg dokumentarnog kratkog filma. Ovo ostvarenje bavi se jednom od najtežih i najosjetljivijih tema savremenog američkog društva – posljedicama pucnjava u školama. Film prati novinara Stiva Hartmana i fotografa Lua Bopa dok putuju širom Sjedinjenih Američkih Država i bilježe dječje sobe učenika koji su izgubili živote u školskim pucnjavama.

All The Empty Rooms | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

"All the Empty Rooms" ne prikazuje samu tragediju, već tišinu i prazninu koja ostaje nakon nje. Netaknute dječje sobe, zamrznute u vremenu, postaju snažan simbol prekinutih života i neizgovorene boli roditelja, ostavljajući snažan emotivni utisak na gledaoce.