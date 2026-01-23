Netfliks otkazao seriju odmah nakon 1. sezone: Doveli zvijezde, gledanost skočila, pa šokirali odlukom

Uprkos problemima iza kulisa, serija "The Abandons" je ostvarila zapažen uspjeh kod publike.

Netfliks je otkazao vestern seriju "The Abandons", iza koje stoji autor Kurt Sater, već nakon prve sezone. Iako su vesterni posljednjih godina ponovo stekli veliku popularnost, ova serija nije dobila priliku za nastavak na streaming platformi.

Radnja se odvija na američkom Zapadu tokom 1850-ih godina i ispričana je iz perspektive žene, što predstavlja jasan odmak od Saterovih ranijih projekata, u kojima su dominantnu ulogu imali muški protagonisti.

Radnja "The Abandons"

Glavne uloge tumače Gilian Anderson kao Konstans Van Nes, bogata i izuzetno ambiciozna žena koja želi da otkupi svu raspoloživu zemlju, i Lina Hidi kao Fiona Nolan, irska udovica koja je udomila siročad i zajedno sa njima pokušava da održi imanje. Dok Konstans simbolizuje moć novca, kapitala i političkog uticaja, Fiona se bori za goli opstanak i pravo na zemlju koju smatra svojim jedinim domom.

The Abandons | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Sukob između dvije porodice eskalira već u prvoj epizodi. Nakon što Konstansin sin Vilem, kog tumači Tobi Hemingvej, napadne Fioninu usvojenu ćerku Daliju, koju igra Dajana Silvers, članovi porodice Nolan ga ubijaju kao čin odmazde. Taj tragični događaj postaje okidač za otvoreni i nemilosrdni rat između dvije suprotstavljene strane, koji definiše čitav tok prve sezone serije "The Abandons".

Zašto je Netflix otkazao seriju

Otkazivanje serije ne dolazi kao veliko iznenađenje, imajući u vidu Netfliksovu sve izraženiju sklonost ka izbjegavanju skupih produkcija. Prema dostupnim informacijama, The Abandons je znatno premašio planirani budžet, dok su reakcije kritike bile podijeljene. Dodatni problem predstavljao je i odlazak Kurta Satera sa projekta prije završetka produkcije, do kog je došlo zbog ozbiljnih kreativnih nesuglasica unutar tima.

Uprkos problemima iza kulisa, serija je ostvarila zapažen uspjeh kod publike. Prema dostupnim podacima, "The Abandons" je zabilježila više od 100 miliona sati gledanja i nedjeljama se zadržala na Netfliksovoj listi 10 najgledanijih serija širom svijeta.

Kritika i glumačka postava

Snaga serije ogledala se u fokusu na likove koji se rijetko nalaze u centru klasičnih vesterna, uz svjesno izbjegavanje ustaljenih žanrovskih klišea. Divlji zapad poslužio je kao okvir za snažnu i emotivnu priču o sukobu dvije žene koje svoje majčinske instinkte pretvaraju u oružje. Iako izrazito stilizovana, serija je ponudila uverljivu i mračnu priču, a u glumačkoj postavi pojavili su se i poznati Saterovi saradnici iz serije "Sons of Anarchy", Rajan Hurst i Majkl Ornstin.

Otkazivanje serije "The Abandons" još jednom je otvorilo pitanje Netfliksove strategije kada su u pitanju ambiciozni i skupi projekti, čak i onda kada bilježe solidan uspjeh kod gledalaca.