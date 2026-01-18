3 najbolje komedije snimljene u poslednjih 10 godina: Ove serije su previše dobre da biste ih propustili

Ako volite dobru zabavu i smeh koji traje, ove serije će vas osvojiti.

U moru televizijskih serija, komedije zauzimaju posebno mjesto jer donose smijeh, ali često i snažne životne poruke. Tokom posljednjih deset godina snimljene su brojne humoristične serije koje su osvojile publiku i kritiku širom svijeta. One se izdvajaju kvalitetnim scenarijem, upečatljivim likovima i pametnim humorom. Donosimo vam izbor tri najbolje ocijenjene komedije koje vredi pogledati. Idealne su za opuštanje, ali i za razmišljanje.

Fleabag

Radnja: Serija prati duhovitu, ciničnu i emotivno složenu mladu ženu koja pokušava da se snađe u životu u Londonu. Kroz crni humor i direktno obraćanje publici, glavna junakinja govori o ljubavi, gubitku, porodici i sopstvenim greškama. Ispod komičnog tona krije se duboka emotivna priča. Serija je poznata po britkom humoru i snažnim dijalozima. Kratka je, ali vrlo intenzivna i upečatljiva.

Ted Lasso

Radnja: Prati trenera američkog fudbala koji dolazi u Englesku da trenira fudbalski klub, iako o tom sportu gotovo ništa ne zna. Njegov optimizam, dobrota i humor postepeno osvajaju igrače i okolinu. Iza vedre atmosfere kriju se teme mentalnog zdravlja, prijateljstva i ličnog rasta. Serija balansira između topline i komedije. Vrlo je inspirativna i laka za gledanje.

The Marvelous Mrs. Maisel

Radnja: Priča je smeštena u Njujork pedesetih godina i prati domaćicu koja otkriva talenat za stand-up komediju. Nakon ličnih razočaranja, ona odlučuje da se izbori za svoje mesto na komičarskoj sceni. Serija je puna brzih dijaloga, šarma i sjajnih likova. Prikazuje borbu žene u muškom svijetu zabave. Vizuelno je raskošna i vrlo zabavna.