logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo su 3 najbolje komedije za zimske dane: Idealne za gledanje uz čaj, ćebe i dobro društvo

Ovo su 3 najbolje komedije za zimske dane: Idealne za gledanje uz čaj, ćebe i dobro društvo

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Sa ovim ostvarenjima nećete pogriješiti, jer donose savršenu kombinaciju humora, romantike i prazničnog duha.

Najbolje praznične komedije Izvor: Youtube printscreen/ Netflix, Youtube printscreen/Warner Bros

Kada dani postanu hladni, a snijeg polako prekriva grad, nema ničeg ljepšeg od toplog ćebeta, šolje omiljenog napitka i dobrog filma koji može da vas nasmije i razveseli. Zimske večeri idealne su za komedije koje spajaju humor, nostalgiju i praznični duh, pružajući trenutke opuštanja i radosti. U posljednjih nekoliko godina na filmskoj sceni pojavile su se priče koje savršeno odgovaraju ovom raspoloženju, od nostalgičnih dječijih avantura, preko romantičnih susreta u snježnim planinskim odmaralištima, do urnebesnih situacija u prazničnim internatima. Svaka od njih nosi svoj šarm, smijeh i toplinu, te može postati omiljeni dio zimskih rituala. U nastavku predstavljamo tri komedije koje su idealan izbor za zimske dane i koje garantuju da će vam srce biti toplo, a osmijeh na licu.

8‑Bit Christmas 

8-BIT CHRISTMAS
Izvor: YouTube

Radnja: Film „8‑Bit Christmas“ donosi nostalgičnu priču o dječaku koji je tokom 1980-ih želio da pod božićnim drvetom pronađe najnoviju video igricu. Radnja prati njegove smiješne i često urnebesne pokušaje da uštedi novac i nađe igricu prije nego što drugi to učine. Film je ispunjen toplinom porodičnih vrijednosti, nostalgijom i humorom koji podsjeća na djetinjstvo. Njegove situacije, iako komične, nose i dirljive trenutke između roditelja i djece. Svaki lik je pažljivo osmišljen, a scena sa poklonima pruža dozu prazničnog duha koja grije srca gledalaca. Ova komedija je pravi izbor za zimske večeri uz toplu čokoladu.

Falling for Christmas 

Falling For Christmas
Izvor: YouTube

Radnja: U romantičnoj komediji "Falling for Christmas", pratimo Elu, bogatu nasljednicu koja nakon nesreće gubi pamćenje i završava u malom planinskom odmaralištu. Dok pokušava da se sjeti svog prethodnog života, sukobi i smiješne situacije sa lokalnim stanovnicima dovode do urnebesnih scena. Ljubav se pojavljuje tamo gdje je najmanje očekivala, a humor prožima svaki susret i nesporazum. Film uspijeva da spoji romansu i komediju sa toplim prazničnim tonom, čineći ga idealnim za zimske dane. Gledalac uživa u šarmantnoj atmosferi, dok likovi uče lekcije o prijateljstvu, ljubavi i jednostavnom životu. Svaki kadar odiše prazničnom energijom i vedrinom.

The Holdovers 

THE HOLDOVERS
Izvor: YouTube

Radnja: "The Holdovers" prati priču profesora i problematičnog učenika koji ostaju u internatu tokom praznične pauze, dok većina studenata odlazi kući. Njihov zajednički boravak prerasta u niz urnebesnih situacija, prepuna nesporazuma i duhovitih dijaloga.

Film balansira između komedije i toplih, emotivnih trenutaka, otkrivajući prijateljstvo koje se rađa u neočekivanim okolnostima. Kamin u internatu, praznične dekoracije i snijeg van prozora čine ambijent savršenim za zimske večeri. Likovi, kroz smijeh i nespretne avanture, pokazuju da i u najmanje očekivanim trenucima može nastati istinska povezanost. Ova priča je šarmantan podsjetnik da humor i toplina mogu prevazići čak i najhladnije dane.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

film komedija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA