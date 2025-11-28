Fanovi Netfliksa oduševljeni novom božićnom komedijom: "Pljačka na Badnje veče" postala pravi hit

Olivija Holt pljačka robnu kuću na Badnje veče, dok izgleda fenomenalno i flertuje s neprijateljem? Netfliks je upravo izmislio praznični filmski žanr sa filmom "Jingle Bell Heist"

Netfliks je napravio pun pogodak sa filmom "Jingle Bell Heist", potpuno novom prazničnom romantičnom komedijom u kojoj glume Konor Svindels iz serije "Se* Education" i Olivija Holt iz "Cruel Summer".

Film, koji je režirao Majkl Fimognari ("To All the Boys: P.S. I Still Love You"), debitovao je na platformi u srijedu, i za samo nekoliko dana dobio je sjajne reakcije fanova.

Pogledajte trejler:

Jingle Bell Heist trejler Izvor: Youtube / Netflix

Na mreži X jedan gledalac je napisao: "Upravo sam pogledao Jingle Bell Heist - baš sam uživao", dok je drugi dodao: "Ova zabavna praznična avantura bila je tako prijatno iznenađenje! Svi ti neočekivani obrti učinili su film zaista nezaboravnim. Nisam ranije znao za Konora Svidelsa, ali se potpuno slažem da je savršeno izabran za ovu ulogu!"

"Kakav zabavan film!!", tvitovao je treći gledalac. "Olivija Holt pljačka robnu kuću na Badnje veče, dok izgleda fenomenalno i flertuje s neprijateljem?Netfliks je upravo izmislio jedini praznični filmski žanr koji mi treba do kraja života", dodao je četvrti.

U međuvremenu, peti je oduševljeno napisao: "Konro Svindels i Olivija Holt su bili odlični u glavnim ulogama. Baš sam uživao u atmosferi ovog filma. Dobra doza humora, takođe. Sve u svemu, lepo praznično ostvarenje."

Pored recenzija fanova, "Jingle Bell Heist" je dobio i ocjenu Certified Fresh od 60% na Rotten Tomatoesu, a kritičari su film opisali kao "zabavan" i "zanimljiv" za gledanje.

O čemu je "Jingle Bell Heist"?

Prema zvaničnom sinopsisu:

"Kada se Sofija Martin (Holt) preseli u London iz Filadelfije kako bi brinula o majci nakon dijagnoze raka, očekivala je da će život preko okeana biti makar malo pristupačniji. Zaglavljena između njege o majci i dva posla, Sofija je na ivici snage kada sazna da operacija njene majke neće biti pokrivena osiguranjem. Očajna za brzim novcem, odlučuje da opljačka svog groznog šefa, Maksvela Sterlinga (Peter Serafinowicz), ali je u tome uhvati Nick O' Konor (Swindells), bivši bezbjednosni konsultant koji je postao telefonski tehničar."

U razgovoru za DECIDER, Olivija, poznata i po serijama "Cloak & Dagger" (2018–2019) i "Heart Eyes" (2025) otkrila je kako je bilo raditi sa Konorom na ovom projektu.

"Konor je toliko talentovan i toliko zabavan, i jednostavno divna osoba", rekla je. "Bilo mi je prelepo da radim s njim. Kada se priključio projektu, pomislila sam: dobro, sigurni smo. Nema dileme da ćemo snimiti sjajan film. Raditi s njim je zaista čast."

Govoreći o tome šta ju je privuklo filmu "Jingle Bell Heist", Olivija je dodala:

"Volim božićne filmove. Slaba sam na njih već dugo, kao i na romantične komedije, i bila sam presrećna što radim baš na ovom filmu zato što je scenario tako zanimljiv, jedinstven, likovi prelepo napisani i kompleksni."

"Jingle Bell Heist" je trenutno dostupan za strimovanje na Netfliksu.

