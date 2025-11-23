logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kažu da je 11/10: Netfliksova praznična priča ostavila gledaoce bez teksta

Kažu da je 11/10: Netfliksova praznična priča ostavila gledaoce bez teksta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Romantična komedija "Champagne Problems" pun je pogodak za decembar, mjesec koji je rezervisan za praznične ljubavne drame i zaplete.

Praznični filmovi na Netflixu Izvor: Netflix

Božićna filmska sezona zvanično je počela, a na Netfliks je stigao novi praznični film koji su gledaoci već proglasili hitom. Riječ je o romantičnoj komediji "Champagne Problems", dostupnoj na platformi od srijede, 19. novembra.

Radnja prati ambicioznu američku direktorku Sidni Prajs na poslovnom putu u Pariz, gdje do Božića mora da obezbijedi akviziciju poznatog brenda šampanjca. Međutim, veče uoči ključnog sastanka upoznaje šarmantnog Anrija Kasela ne znajući da je on ključna osoba vinograda koji njena kompanija želi da kupi.

Gledaoci ne štede pohvale

Iako je tek objavljena, ova romantična komedija brzo je osvojila publiku, a društvene mreže preplavili su pozitivni komentari. 

Pogledajte trejler za film:

Champagne Problems Trailer #1 (2025)
Izvor: YouTube

"Nisam baš ljubitelj božićnih filmova, ali volim sve u čemu glumi Minka Keli, pa sam upravo pogledao #ChampagneProblems na Netflixu i apsolutno mi se svidio“, "Omg, gdje da nađem visokog, zgodnog Francuza koji me tako gleda i voli knjige? Mislim, taj naglasak!“, "Champagne Problems na Netflixu mora biti jedan od najboljih božićnih filmova koje sam dugo gledala. Apsolutno mi se svidio“, nizali su se komentari.

"Ljudi… božićni film Champagne Problems na Netflixu 11/10, pogledajte ga odmah", bili su samo neki od komentara oduševljenih gledalaca.

Poznata lica u glavnim ulogama

Gledaocima će glavna lica filma biti itekako poznata. Ulogu Sidni Prajs tumači Minka Keli, zvijezda serija "Friday Night Lights" i Netfliksovog "Ransom Canyon-a".

Njenog šarmantnog francuskog partnera Anrija Kasela igra Tom Voznička, kojeg publika možda pamti kao unajmljenog ubicu Patrisa iz serije "Slow Horses".

Izvor: Netflix

U ostalim ulogama pojavljuju se Tibo de Montalamber, poznat iz serije "Call My Agent".

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

film netflix praznici

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA