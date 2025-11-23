Kažu da je 11/10: Netfliksova praznična priča ostavila gledaoce bez teksta

Romantična komedija "Champagne Problems" pun je pogodak za decembar, mjesec koji je rezervisan za praznične ljubavne drame i zaplete.

Izvor: Netflix

Božićna filmska sezona zvanično je počela, a na Netfliks je stigao novi praznični film koji su gledaoci već proglasili hitom. Riječ je o romantičnoj komediji "Champagne Problems", dostupnoj na platformi od srijede, 19. novembra.

Radnja prati ambicioznu američku direktorku Sidni Prajs na poslovnom putu u Pariz, gdje do Božića mora da obezbijedi akviziciju poznatog brenda šampanjca. Međutim, veče uoči ključnog sastanka upoznaje šarmantnog Anrija Kasela ne znajući da je on ključna osoba vinograda koji njena kompanija želi da kupi.

Gledaoci ne štede pohvale

Iako je tek objavljena, ova romantična komedija brzo je osvojila publiku, a društvene mreže preplavili su pozitivni komentari.

Pogledajte trejler za film:

Champagne Problems Trailer #1 (2025) Izvor: YouTube

"Nisam baš ljubitelj božićnih filmova, ali volim sve u čemu glumi Minka Keli, pa sam upravo pogledao #ChampagneProblems na Netflixu i apsolutno mi se svidio“, "Omg, gdje da nađem visokog, zgodnog Francuza koji me tako gleda i voli knjige? Mislim, taj naglasak!“, "Champagne Problems na Netflixu mora biti jedan od najboljih božićnih filmova koje sam dugo gledala. Apsolutno mi se svidio“, nizali su se komentari.

"Ljudi… božićni film Champagne Problems na Netflixu 11/10, pogledajte ga odmah", bili su samo neki od komentara oduševljenih gledalaca.

Poznata lica u glavnim ulogama

Gledaocima će glavna lica filma biti itekako poznata. Ulogu Sidni Prajs tumači Minka Keli, zvijezda serija "Friday Night Lights" i Netfliksovog "Ransom Canyon-a".

Njenog šarmantnog francuskog partnera Anrija Kasela igra Tom Voznička, kojeg publika možda pamti kao unajmljenog ubicu Patrisa iz serije "Slow Horses".

Izvor: Netflix

U ostalim ulogama pojavljuju se Tibo de Montalamber, poznat iz serije "Call My Agent".

(Mondo.rs)