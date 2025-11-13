Crvene štikle i pjesma koju svi znate: Objavljen trejler filma "Đavo nosi Pradu" (Video)

Objavljen trejler filma "Đavo nosi Pradu" s Meril Strip u glavnoj ulozi
Objavljen je prvi tizer trejler za film "Đavo nosi Pradu 2", dugo očekivani nastavak kultnog filma iz 2006. godine.
Obožavaoci Mirande Prisli i njenih asistentkinja dobili su uvid u novo poglavlje ove modne priče.
U prepoznatljivom stilu, 20th Century Studios je najavio trejler uz legendarnu rečenicu: "Nastavak? Za proljeće? Revolucionarno".
Meril Strip En Hatavej Emili Blant SAGdodela nagrada
Đavo nosi Pradu En Hatavej
Video je propraćen Madoninom pjesmom "Vogue", koja je obilježila i originalni film.
Pogledajte:
U filmu ćemo ponovo gledati Meril Strip, En Hetavej, Emili Blant i Stenlija Tučija, a u bioskope stiže 1.maja 2016. godine.
(Mondo.rs)