Crvene štikle i pjesma koju svi znate: Objavljen trejler filma "Đavo nosi Pradu" (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Objavljen trejler filma "Đavo nosi Pradu" s Meril Strip u glavnoj ulozi

Objavljen trejler filma "Đavo nosi Pradu" Izvor: 20th century fox

Objavljen je prvi tizer trejler za film "Đavo nosi Pradu 2", dugo očekivani nastavak kultnog filma iz 2006. godine.

Obožavaoci Mirande Prisli i njenih asistentkinja dobili su uvid u novo poglavlje ove modne priče.

U prepoznatljivom stilu, 20th Century Studios je najavio trejler uz legendarnu rečenicu: "Nastavak? Za proljeće? Revolucionarno".

Video je propraćen Madoninom pjesmom "Vogue", koja je obilježila i originalni film.

Pogledajte:

Đavo nosi Pradu 2 - trejler
Izvor: Youtube / 20th Century Studios

 U filmu ćemo ponovo gledati Meril Strip, En Hetavej, Emili Blant i Stenlija Tučija, a u bioskope stiže 1.maja 2016. godine.

(Mondo.rs)

