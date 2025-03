Ćerke "pljunute" holivudska diva, a sina ne biste prepoznali: Znate li kako izgleda sin Meril Strip?

Henrija Vulfa ste mogli da vidite na velikom platnu pored Meta Dejmona.

Glumica Meril Strip je posljednjih mjeseci u centru pažnje zbog romanse sa kolegom Martinom Šortom, koja je navodno započela na setu serije "Only murders in the building".

U isto vrijeme se piše o njenom razvodu od Dona Gamera s kojim je tokom braka dobila četvoro djece, a sada je pažnja pala na njenog sina, koji ne nosi njeno, ni očevo prezime.

U pitanju je Henri Vulf, koji je svojevremeno krenuo stopama majke Oskarovke. Studirao je glumu dvije godine, čak je glumio u filmu "Dobar pastir" u kojem su glavne uloge igrali Met Dejmon i Anđelina Džoli, a onda je napustioglumu kako bi se posvetio muzici.

Njegove sestre Meri Mejmi Lu, Grejs Džejn i Luiza Džejkobson su glumice, a njihov brat Henri je rešio da krene drugim putem - završio je "Dartmouth" koledž u Nju Hempširu i osnovao indi-pop bend Bravo Silva. Objavio je dva albuma s njima, a onda se posvetio solo karijeri.

Svira gitaru, komponuje, pisao je muzičke teme za neka od ostvarenja u kojima je igrala njegova majka. "Džuli i Džulija", a jednom prilikom je rekao da "ostaje u senci svoje majke na sopstveno insistiranje".

"Pišem svoju priču, ali ponekad imam utisak da nije dovoljna, i to me brine. Naravno, moja mama je dio te priče i ne ljutim se kada me ljudi pitaju za nju, međutim, trudim se da u intervjuima izbegavam takva pitanja", rekao je Henri Vulf jednom prilikom.

Pogledajte kako on izgleda:

