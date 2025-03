Čuvena glumica preminula od rijetkog oblika raka: Njene posljednje riječi kidaju dušu

Glumica Emili Deken umrla u 43. godini od rijetkog oblika raka. Posljednji film u kojem je igrala je "Survive", snimanje je trajalo dok nije znala da je bolesna.

Izvor: instagram/printscreen/emiliedequenne

Čuvena glumica Emili Deken umrla je u 43. godini od rijetkog oblika raka. Umjetnica iz Belgije izjavila je prošle godine da se opaka bolest povukla. Nažalost, kada se javio recidiv, nije bilo spasa.

Belgijska glumica umrla je juče u bolnici u Parizu. Zvijezda BBC drame The Missing otkrila je u oktobru 2023. da boluje od adrenokortikalnog karcinoma, raka nadbubrežne žlijezde. U aprilu 2024. saopštila je da je dobro i izrazila odlučnost da se vrati svojoj karijeri i životu. Zdravstveno stanje se pogoršalo krajem prošle godine, kada se javio recidiv.

Tada je za francusku televizijsku emisiju TF1 izjavila da se fokusira na svoje zdravlje, i javno priznala da joj se stanje pogoršava. "Znam da neću živjeti onoliko dugo koliko sam planirala", rekla je.

Za svoju prvu ulogu na filmu, u "Rosetta", nagrađena je u Kanu 1999. godine. Igrala je zatim u filmovima "Christophe Gans" (2001), "A Housekeeper" (2002), i "The Very Merry Widows" (2003).

Nagrade su joj donijele uloge u filmovima "The Girl on the Train" (2009) i "Our Children" (2012). U Kan se vratila 2024. rolom u ostvarenju "Survive2. Dok se snimao taj film, nije znala da je bolesna, navodi Daily Mail.

