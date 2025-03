"Slučajno" postala TV kraljica: Vesna Trivalić danas proslavlja rođendan

Vesna Trivalić danas slavi 60. rođendan

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glumica Vesna Trivalić, legendarna Cakana iz hit serije "Otvorena vrata", rođena je na današnji dan 1965. godine u Beogradu.

Uz starijeg brata je zavoljela muziku, naučila da svira gitaru i išla na koncerte u Kolarčevoj zadužbini. Uz prijatelje sa Likovne akademije amaterski se bavila slikanjem, a uz to je igrala i odbojku.

Nakon završene srednje škole stekla je zvanje tehničara za mikrobiološku hemiju, i htjela je da studira hemiju. Pisalo se da je, kako bi "kupila vrijeme" za izlaske, nagovorila roditelje da je upišu na časove glume kod Aleksandra Saše Volića, koji bi joj dakle bili svojevrstan paravan za provod.

Volić je kasnije popričao sa Vesninim roditeljima i rekao da je zaista šteta što djevojka bježi sa časova jer ona zapravo i te kako zna da glumi. Tog trenutka Trivalićeva je odustala od studija hemije.

Fakultet dramskih umjetnosti je upisala 1984. godine, u klasi profesora dr Vladimira Jevtovića, sa Draganom Bjelogrlićem, Miloradom Mandićem Mandom, Srđanom Todorovićem, Draganom Petrovićem Peletom i Bodom Ninkovićem. Tu generaciju, u koju se ubraja još nekoliko poznatih glumaca, nazivali su dvanaest veličanstvenih, budući da su godinama svi postali ostvareni i proslavljeni glumci. Diplomirala je 2003. godine.

Vesna Trivalić o seriji "Dug moru"

Izvor: SuperStar TV/Mondo

Glumačku karijeru je započela 1986. godine, da bi se pet godina kasnije proslavila ulogom Ljilje u seriji "Bolji život". Ostvarila je zapažene uloge u filmovima "Mi nismo anđeli", "Rane", "Lajanje na zvezde", "Život je čudo" i "Stado", zatim u drami "Oktoberfest", za koju je nagrađena Zlatnom arenom na Filmskom festivalu u Puli, kao i u serijama "Metla bez drške", "Policajac sa Petlovog brda" i "Vratiće se rode".

Bisenija trudna Izvor: YouTube/srpkinja1601

Njene najpopularnije uloge su one Bisenije Bise Gavrilović u seriji "Porodično blago" i Katarine Cakane Anđelić u "Otvorenim vratima". 2018. godine smo je gledali u serijama "Senke nad Balkanom" i "Žigosani u reketu".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vesna je 2018. godine prvi put stala na pozorišne daske poslije pauze od skoro sedamnaest godina. U pitanju je bila predstava "Vrat od stakla" Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

O privatnom životu proslavljene srpske glumice Vesne Trivalić ne zna se gotovo ništa. Od samog početka karijere trudila se da svoju privatnost sakrije od radoznalih očiju javnosti, te se čak i na nekim velikim dešavanjima rijetko kada pojavljuje sa suprugom Nenadom Pandurovićem.

Svojevremeno se pisalo i da se zbog ljubavi preselila u Dubai, te zapostavila karijeru, a kasnije je sa Pandurovićem, za kog se pisalo da je plastični hirurg, dobila i sina Nikolu.

Istinu o njegovom zanimanju otkrio je njegov kum doktor Milan Colić, koji je specijalista opšte hirurgije.

"Najsmješnije je bilo kada su mediji prvi put objavili da se Vesna povukla i godinama živjela u Dubaiju sa svojim suprugom koji je plastični hirurg. Jedini njihov dodir sa plastičnom hirurgijom sam ja, kao kum", objasnio je dr Colić u emisiji "Ako progovorim" i dodao:

"On je čovjek pravnik, cijeli život je u avio-biznisu, radio je širom svijeta i nikakve veze sa plastičnom hirurgijom nema. Više puta je Vesna to isticala na konferencijama za štampu, ja takođe, a onda smo jednostavno prestali da pričamo na tu temu", rekao je on razrešivši dilemu.

Podsjetite se ove scene iz "Otvorenih vrata":

Otvorena vrata - Ko je umro? Izvor: YouTube/Eli Teemo

(MONDO)