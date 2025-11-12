logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Objavljen trejler za novu "Žikinu dinastiju": Pogledajte ko sad glumi Žiku i Milana (Video)

Objavljen trejler za novu "Žikinu dinastiju": Pogledajte ko sad glumi Žiku i Milana (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Pogledajte trejler "Žikine dinastije", kultnog serijala koji smo svi obožavali

Objavljen trejler za Žikinu dinastiju Izvor: Youtube / Art Vista

Ukoliko ste se uželili humora koji ste svojevremeno imali uz her Žiku i prijatelja Milana, možda će vas trejler za novi film "Povratak Žikine dinastije" podjednako razgaliti.

Od stare postave u novom ostvarenju gledamo "Mišu" Nikola Koju, a tu su i čuveni Boba - Vladimir Petrović. Ruskinja Nataša - Gala Videnović i Nemica Elsa koju igra Vesna Čipčić.

Sada je objavljen trejler za nastavak omiljene komedije, u kojem ćemo čuti podsjećanje na trenutak kada je mali Miša pobjegao od kuće i prodavao lozove, ali i saznati da nasljednici nose imena svojih slavnih pradeda - Žike i Milana.

Glumačku podjelu čine: Nikola Kojo, Danijela Dimitrovska, Nikola Brun, Gavrilo Ivanković, Srđan Timarov, Mladen Sovilj, Jovo Maksić, Vesna Čipčić, Vladimir Petrović, Gala Videnović, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Tamara Radovanović, Katarina Veljović, Mina Nenadović i mnogi drugi.

Dugoočekivani nastavak koji će biti premijerno prikazan 2. decembra u Sava centru.

Pogledajte.

Povratak Žikine dinastije - trejler
Izvor: YouTube/ Art Vista


Možda će vas zanimati

Tagovi

Žikina dinastija film filmovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA