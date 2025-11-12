Pogledajte trejler "Žikine dinastije", kultnog serijala koji smo svi obožavali
Ukoliko ste se uželili humora koji ste svojevremeno imali uz her Žiku i prijatelja Milana, možda će vas trejler za novi film "Povratak Žikine dinastije" podjednako razgaliti.
Od stare postave u novom ostvarenju gledamo "Mišu" Nikola Koju, a tu su i čuveni Boba - Vladimir Petrović. Ruskinja Nataša - Gala Videnović i Nemica Elsa koju igra Vesna Čipčić.
Sada je objavljen trejler za nastavak omiljene komedije, u kojem ćemo čuti podsjećanje na trenutak kada je mali Miša pobjegao od kuće i prodavao lozove, ali i saznati da nasljednici nose imena svojih slavnih pradeda - Žike i Milana.
Objavljen trejler za novu "Žikinu dinastiju": Pogledajte ko sad glumi Žiku i Milana (Video)
Glumačku podjelu čine: Nikola Kojo, Danijela Dimitrovska, Nikola Brun, Gavrilo Ivanković, Srđan Timarov, Mladen Sovilj, Jovo Maksić, Vesna Čipčić, Vladimir Petrović, Gala Videnović, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Tamara Radovanović, Katarina Veljović, Mina Nenadović i mnogi drugi.
Dugoočekivani nastavak koji će biti premijerno prikazan 2. decembra u Sava centru.
Pogledajte.