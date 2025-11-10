logo
Kako danas izgleda mali Miša iz Žikine dinastije? Kao klinac osvojio Jugoslaviju, pa nestao (Foto)

Kako danas izgleda mali Miša iz Žikine dinastije? Kao klinac osvojio Jugoslaviju, pa nestao (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Mihailo Jevtić osvojio je sve svojevremeno kao Miša Pavlović u "Žikinoj dinastiji", a danas bi ga malo ko prepoznao

Gdje je danas Miša iz Žikine dinastije Izvor: Youtube/RTS

Replike iz popularne serije "Žikina dinastija" i dan-danas se rado prepričavaju, a gledaocima su oduvijek bili najzabavniji trenuci kada stari prijatelji Žika Pavlović i Milan Todorović dobiju unuka Mišu i zajedno s njim upadaju u razne dogodovštine.

Film "Kakav deda takav unuk" je četvrti nastavak serijala "Lude godine“, a mali Miša, kog je tumačio Mihailo Jevtić, brzo je osvojio publiku. Nakon tog filma imao je još nekoliko uloga, ali se kasnije povukao iz glume i krenuo drugim putem.

Izvor: Printscreen YouTube/RTS

U pomenutom ostvarenju Mihailo je imao svega osam godina, a nakon ove uloge dobio je još nekoliko, a jedna od značajnijih je ona u seriji "Sivi dom". Međutim, poslije toga svoju glumačku karijeru je završio.

Mihailo je sa šest godina primljen u dječiji dramski studio RTB-a i sljedećih 18 godina je snimao za televiziju i film i igrao u beogradskim pozorištima. Poslije toga se povukao i radio kratke filmove.

Pogledajte koliko se promijenio za sve ove godine:

Čime se danas bavi Mihailo Jevtić?

Iako danas vodi potpuno drugačiji život, i rijetko ko bi ga prepoznao na prvu, Mihajlo je i dalje u kreativnim vodama. Bavi se muzikom, dizajnom i izradom veb aplikacija i internet sajtova, u čemu je veoma uspješan. A s obzirom na to da ga gledaoci pamte iz djetinjstva, niko ga danas ne bi prepoznao jer izgleda potpuno drugačije.

Završio je srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla i nižu muzičku Kosta Manojlović u Zemunu. Upisao je Akademiju koju je napustio u toku druge godine studija. Od instrumenata svira violinu, klavir i gitaru.

