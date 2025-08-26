logo
Rosalinda nekad i sad: Devedesetih bila hit na ovim prostorima

Rosalinda nekad i sad: Devedesetih bila hit na ovim prostorima

Autor Dragana Tomašević
0

Pevačica i glumica Talija, koja je stekla slavu u hit seriji "Rosalinda", danas slavi 54. rođendan

Talija, glumica iz serije Rosalinda nekad i sad Izvor: Facebook/screenshot/funnyordie

Meksička telenovela "Rosalinda" krajem devedesetih i početkom dvehiljditih obarala je rekorde gledanosti na ovim prostorima. Siromašnu prodavačicu cvijeća tumačila je meksička glumica i pjevačica Arijadna Talija Sodi Miranda, poznatija kao Talija.

Talija, koja se proslavila u seriji Rosalinda, jedna je od najuspješnijih i najuticajnijih meksičkih pjevačica. Kraljica latino popa, kako je zovu strani mediji, prodala je oko 25 miliona nosača zvuka širom sveta, zbog čega je jedna od najprodovanijih muzičkih umjetnica svih vremena.

Pored "Rosalinde", slavu su joj donijele i serije "Marimar" i "Marija iz predgrađa".

Podsjetite se glumice u hit seriji:

Rosalinda
Izvor: YouTube/Club de telenovelas

Smuvala 22 godine starijeg milionera

Talija je od 2000. u braku sa 22 godine starijim milionerom Tomijem Motolom, bivšim mužem Maraje Keri.

Tomi Motola (76) je nekadašnji vlasnik kompanije „Sony“, a par je u braku dobio dvoje djece, kćerku Sabrinu i sina Metjua.

Čuvena Rosalinda za sebe kaže da je veoma zabavna, ali predana i brižna majka, racionalna u granicama koje mora da postavi radi sigurnosti svojih mališana.

Izvor: Instagram/thalia/printscreen

Pobijedila lajmsku bolest

Poslije prvog porođaja obolela je od lajmske bolesti o čemu je otvoreno govorila.

"Znojila bih se kao nikad ranije, sve me je boljelo, kosa je počela da mi opada“, ispričala je svojevremeno glumica. Srećom, uspjela je da se oporavi i vrati se uobičajenim aktivnostima.

Tokom trudnoće napisala je dve knjige - jednu o svom životu i o tome kako prepreke pretvoriti u prilike da se popraviš kao ličnost i drugu posvećenu majkama i djeci.

Kidnapovali su joj sestre

Veliki šok doživjela je 2002, kada su njene sestre Laura i Ernestina kidnapovane. Prva je oslobođena 18 dana nakon otmice, dok je druga u zatočeništvu bila 36 dana

Talija u 54. godini izgleda nevjerovatno

(Žena Blic, MONDO)

